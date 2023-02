Cât i-a trebuit lui Nicole Cherry ca să-și convingă tatăl impresar să joace în ”Romina VTM”. George Ghinea: ”Eu știu ce am acasă”. EXCLUSIV

Mai puțin de cinci minute! Atât a durat discuția dintre noua vedetă a cinematografiei românești, Nicole Cherry, și tatăl ei, George Ghinea, care îi e și impresar, pe tema debutului, ca actriță, în filmul ”Romina VTM”. Tatăl artistei ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre producția cinematografică de succes, dar și despre colaborarea pe plan profesional cu celebra lui fiică.

Cum și-a convins Nicole Cherry tatăl impresar să joace în ”Romina VTM”. ”Eu știu ce am acasă”

George Ghinea ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre maniera în care s-a scris „istoria”, iar Nicole a debutat pe marele ecran.

„Nu am avut nevoie de prea mult timp de gândire atunci când Nicole a primit propunerea, recunosc, ușor surprinzătoare, de a juca în filme. Am discutat doar câteva minute pe tema asta. Nu cred că au fost cinci!”, poveștește George Ghinea, exclusiv pentru Playtech Știri.

Nicole are ultimul cuvânt

Tatăl vedetei mai susține că de obicei nu e nevoie de prea multe consultări, când e vorba despre viitorul profesional al fiicei.

„Trebuie să știți că Nicole e cea care are întotdeauna ultimul cuvânt. Dacă ea simte că poate face acel lucru, apoi o voi susține necondiționat. Nu se pune chestiunea de altceva! Dacă ea face primul pas, atunci o urmez fără prea multe comentarii. Am învățat în timp să am încredere în instinctele ei, dar și în ale mele”, adaugă același George Ghinea.

La aproape 55 de ani, George Ghinea spune că are și argumente în favoarea afirmațiilor sale, care unora sau altora și se pot părea hazardate: „Eu știu bine ce am acasă, ce am crescut. Ca fiecare părinte, de altfel. Pe de altă parte, în liceu, la absolvirea cursurilor de la ”Dinu Lipatti”, ea a primit și un certificat care atestă că a urmat anumite specializări. Iar printre ele e și ceva legat de arta actoriei!”.

Tatăl alege să meargă mereu pe intuiția fiicei sale

Părintele tinerei vedetei, care a devenit mămică la nici 20 de ani, recunoaște că ultima alegere a lui Nicole l-a surprins un pic, dar că a avut multă încredere în reușita ei.

„Nu aveam dubii că nu va reuși! Fiindcă atunci când își pune ceva în minte reușește mereu!”, mai spune George Ghinea. Care nu a pregetat „să dea din casă” și să împărtășească cu noi anumite secrete ale muncii fiicei sale, din spatele camerei de filmare: „Cred că a pregătit replicile din scenariu împreună cu maică-sa. Eu nu am avut timp să fac asta! Și tată, și impresar, și cap de familie, am avut altele pe cap. Dar relația mamă-fiică a funcționat iar”, decretează el, fericit de finalul cu happy-end al marelui pariu pus de fiica lui.

E gata să parieze cu oricine că Nicole va ajunge chiar și la Hollywood

În prezent, el este atât de încrezător în performanțele fiicei sale, încât e gata să parieze cu oricine că Nicole Cherry va ajunge, nu peste mult timp să filmeze chiar în „inima” cinematografiei mondiale: „I-am spus-o și ei. De acum trebuie să se uite cât mai sus posibil. Chiar la Hollywood, de ce nu? Ce, nu s-au mai văzut cazuri?!”, sună sentința paternă.

George Ghinea mai spune că nu știe care este actrița preferată a fiicei sale, dar nu stă pe gânduri atunci când îl întrebăm despre idolii lui Nicole din lumea muzicii: „Este vorba despre două britanice. Jessie J e cea dintâi și cred că a ales nu doar pentru muzica ei, ci și pentru faptul că e mai mare decât Nicole cu vreo 12 ani. Și mai era Amy Winehouse. Vă pot spune că după moartea acesteia, Nicole a plâns-o câteva zile la rând!”.