Fiul Corneliei Catanga îi dă o replică usturătoare lui Nicole Cherry: ‘Ești o îngâmfată’. De la ce a reizbucnit războiul. EXCLUSIV

Recentul interviu al artistei Nicole Cherry, la ”Fain &Simplu”, podcastul lui Mihai Morar, a inflamat și mai mult relația, și așa șubredă, cu familia regretatei Cornelia Catanga. Pentru că nu și-a exprimat recunoștința față de soții Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga, cei care, de altfel, au ajutat-o la debutul muzical, fiul acestora îi transmite un mesaj dur, exclusiv prin intermediul Playtech Știri. Războiul declarațiilor vine la aproape doi ani de la decesul ”Reginei muzicii lăutărești”.

Nicole Cherry nu a menționat nici o clipă, în interviul foarte lung, oferit lui Mihai Morar, în podcastul ”Fain & Simplu”, că Aurel Pădureanu, fratele bunicii ei, a ajutat-o la debut. Ba, mai mult, Nicole a dat de înțeles că s-au văzut foarte rar și că aceste rude ”îndepărtate” parcă ar fi vrut să profite de numele ei. Declarațiile lui Nicole Cherry au inflamat și mai mult relația cu familia regretatei soliste de muzică lăutărescă, Cornelia Catanga:

,,Aurel este fratele bunicii mele… Tata nu cunoștea de la ei despre muzică, relația noastră cu ei nu a fost una extrem de apropiată, era una, așa, ne vizitam rar, când mai venea pe la bunica mea, dar, cam atât, niciodată nu s-a întâmplat mai mult decât atât…

Eu vă zic că le-am oferit tot respectul și chiar dacă au mai comentat despre mine, eu n-am spus nimic și în continuare îl respect pe Mitică. Dar, nu că el s-a certat cu tata. Dar, până să fiu cunoscută, niciodată nu eram așa de apropiați și, apoi, dintr-odată, trebuia să fim apropiați. Eu am urmat cursul firesc al lucrurilor, iar respectul a fost și este în continuare pentru Mitică, cum îi spun, și îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat.

Nu am ajuns la înmormântarea Corneliei, mama și tata au fost acolo… Atunci, eu tocmai aflasem că sunt însărcinată, mi-era și foarte rău, așteptam să iasă testul ok, să știu că copilul este bine, înainte să anunț. Pentru că nu am fost la înmormântare, toată lumea m-a văzut atunci oaia neagră… Dacă eu nu am comentat, e pentru că am nu am vrut să dau curs unor lucruri care oricum nu ajutau. Cum aș fi putut să zic că nu e așa, dacă ei credeau că e așa?”.