Cât de zgârcit este Dan Negru, de fapt. Vedeta de la Antena 1 a spus adevărul, în sfârșit

Cât este de zgârcit Dan Negru? Chiar celebra vedetă de televiziune a recunoscut totul. Ce detalii a oferit despre defectul său? Regele Revelioanelor a clarificat acum situația pentru toți fanii pe care i-a făcut curioși.

Zgârcenia lui Dan Negru a fost foarte mult comentată în showbiz, iar apariția lui la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” a adus un mai mare interes tuturor cu privire la acest defect pe care îl are cel supranumit Regele Revelioanelor.

Deși este un om faimos, care se bucură de o celebritate parcă dintotdeauna și își permite să-și facă zilnic mofturile, ține cu dinții la economisire atunci când vine vorba de bugetul familiei. Cu toate astea, vedeta privește altfel această situație și faptul că este mai ponderat decât ar putea să prevadă statutul său, spunând că este un om cumpătat, calculat și echilibrat pe partea financiară, lucru pe care l-a dezvăluit în repetate rânduri.

„Mă bucură faima asta, bănățenii au un soi de cumpătare care în alte părți ale țării poate să fie privită ca zgârcenie. Mi-am luat o maşină bună abia după ce am avut o casă bună şi aveam prieteni care-mi spuneau că sunt zgârcit din cauza asta. Exemple ca astea mi-au consolidat brandul de zgârcit şi azi mi-e de folos”, a detaliat vedeta a cărei viață s-a aflat mai bine în emisiunea precizată mai sus. Subliniem faptul că deși e extrem de cunoscut în România și Republica Moldova, a rămas de-a lungul anilor unul din cele mai discrete personaje.

„Când ajung prin piață, iau mai ieftin produsele: „Hai, Negrule, ştiu că eşti zgârcit, le dau mai ieftin, strigă după mine vânzătorii. Nu avem discuții din cauza banilor. Părinții şi bunicii mei au fost deportați în Bărăgan şi au reuşit să supraviețuiască după ce li s-a confiscat tot de statul comunist de atunci. Condițiile mele de azi sunt incomparabile, aşa că nu am cum să mă plâng vreodată. Probabil trăiesc cele mai bune vremuri din istoria familiei mele, nu am cum să mă plâng. E mult spus afaceri, am nişte investiții mărunte care-mi permit să aleg formatele de televiziune care-mi plac şi care-mi dau liniştea familiei. Dar, da, au fost şi ele lovite de pandemie. Aşa cum pandemia mi-a lovit în plin meseria, cea de prezentator TV. A fost un an greu”

Dan Negru (Sursa: viva.ro)