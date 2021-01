EXCLUSIV Dan Negru, dezvăluiri incendiare despre sexy-asistentele ‘Mama Natură’ și ‘Miss Bikini’: ‘A venit Poliția!’

Dan Negru a demonstrat că poate înregistra audiențe-record și fără ajutorul asistentelor tv, însă cele două frumuseți care l-au însoțit, de-a lungul timpului, în celebrele lui show-uri, au dat culoare producțiilor tv ”Ciao, Darwin!” (Antena 1) și ”Roata norocului” (Prime TV), post de televiziune din Chișinău. Dan poate fi considerat nu numai ”Regele audiențelor”, ci și al extremelor. Dacă pe ”Mama Natură” a acceptat-o, ca ajutor pe platourile de filmare, dintr-un total de 1.200 de fete frumoase, iată că pe Anastasia Fotachi a luat-o din prima, ea înregistrând în Republica Moldova o cotă de popularitate de invidiat. Dan are amintiri de neuitat cu ambele asistente tv, de la începutul colaborării: ”La castingul pentru ”Ciao, Darwin!” a venit Poliția, căci sutele de fete superbe blocaseră strada”, a declarat el, în exclusivitate pentru playtech.ro.

”Mama-Natură n-a fost aleasă pentru sânii ei mari, ci pentru că era isteață și frumușică”.

Dan Negru este, de 21 de ani, lider de audiență, pentru show-ul de Revelion al Antenei 1, și înregistrează performanțe notabile și fără să-i stea, alături, vreo frumusețe de fată. Are nevoie, totuși, de o asistentă tv? ”Există un gen de format unde e nevoie de un ajutor care să schimbe recuzita, să țină evidență unor sume de bani câștigate în show, etc. Rolul ăla e al unor fete frumoase”, ne-a răspuns Dan. Vestitul prezentator tv are amintiri de neuitat de la castingul pentru ”Ciao, Darwin!”, unde sute de fete sexy s-au îngrămădit la poarta Romexpo pentru a ocupa postul de asistentă tv.

Roxana Ionescu a fost desemnată marea câștigătoare și nici nu e de mirare că s-a detașat net de restul contracandidatelor, eclipsându-le pe toate cu bustul ei imens și natural 100%. Dan ne-a povestit despre acele vremuri: ” La castingul pentru ”Ciao, Darwin!”, în 2003, țin minte că au venit 1.200 de fete. L-am făcut la Romexpo. Poliția a oprit castingul pentru că se blocase circulația în zonă. Dar Roxana n-a fost aleasă neapărat pentru sânii ei mari, ci pentru că era isteață și frumușică”. Roxana Ionescu a devenit atunci, peste noapte, una dintre cele mai râvnite vedete tv, interpretând fără cusur rolul ”Mamei Natură”, în producția tv care s-a difuzat, la Antena 1, în perioada 2003-2005. Roxana are acum 35 de ani și s-a retras din lumina reflectoarelor, dedicându-se vieții de familie.

Dan prezintă la Chișinău emisiunea ”Roata norocului”, alături de Anastasia Fotachi, ”Miss Bikini”: ”Ea a intrat din prima în finala pentru rolul de asistentă!”

Detalii despre actuala asistentă TV

Cât despre Anastasia Fotachi (22 de ani), actuala asistentă tv a lui Dan Negru, de la emisiunea ”Roata norocului!”, difuzată de Prime TV, din Chișinău, celebrul prezentator ne-a spus: ”În Moldova, Anastasia are cei mai mulți followeri pe Instagram, astfel că s-a calificat direct în marea finală pentru acest post în televiziune”. Fotomodelul Anastasia Fotachi e o răsfățată a premiilor de frumusețe. A fost desemnată ”Regina Instagramului” și se mândrește cu titurile ”Miss Eco”, ”Miss Internațional” și Miss Bikini”.

Anastasia este o vedetă importantă în Republica Moldova, iar toți ochii sunt ațintiți asupra ei, căci trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu nimeni altul decât Gabriel Stati, omul de afaceri a cărui avere se ridică la 2 miliarde de euro. Senzuala blondină a primit deja inelul de logodnă, iar nunta va avea loc după pandemie. Despre Gabriel Stati se spune că ar deține o colecție impresionantă de maşini, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, printre mărcile lui preferate numărându-se Rolls Royce, Ferrari, Mercedes, BMW și Cadillac.