Cât de mult a slăbit Daria Radionova după despărțirea de Alex Bodi. I-a șocat pe fani

Daria Radionva și-a dat seama că Alex Bodi nu este bărbatul pe care îl visa. Șatena s-a despărțit de iubitul ei și chiar a declarat că Bianca Drăgușanu avea dreptate în privința lui.

Cât de mult a slăbit Daria Radionova după despărțirea de Alex Bodi

După ce au decis să pună punct relației, Daria Radionova încearcă să își revină și să se concentreze pe afacerea și viața ei privată.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, rusoaica a fost întrebat dacă a mai slăbit. A răspuns sincer și le-a arătat fanilor și o poză cu ea în noua ipostază.

Despărțirea a afectat-o pe Daria, care le-a mărturisit urmăritorilor de pe Instagram că a slăbit 6 kilograme. Nu a intrat în detalii și nu a dezvăluit de ce a slăbit sau cum, însă având în vedere dezvăluirile pe care le-a făcut, șatena pare că trece printr-o perioadă dificilă.

Daria Radionova, agresată de Alex Bodi

Vedeta avea să dezvăluie și motivele pentru care a declarat că fosta iubită a lui Bodi avea dreptate în privința lui. Se pare că afaceristul este un om foarte impulsiv și care își agresează partenerele.

„Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el”, a declarat Daria.

În plus, ea a mai spus că fostul ei iubit a început să se răzbune pe ea și a infirmat acuzațiile Iuliei Sălăgean, fosta soție a lui Bodi, care a spus că ar fi fost geloasă pe fetița afaceristului.

„Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a declarat ea într-un interviu.

În plus, Radionova a mai spus că fostul iubit i-a cerut inelul de logodnă înapoi. Cei doi urmau să se căsătorească după ce Bodi și-ar fi rezolvat problemele cu legea. Șatena a fost cea care l-a așteptat acasă după ce omul de afaceri a fost la închisoare într-un dosar de proxenetism.