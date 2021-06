Cât de ieftin este desertul favorit al Reginei Angliei. Nimeni nu se aștepta la asta

Deși este unul din cei mai cunoscuți oameni din lume și deține cu titlu cu mare putere, Regina Elisabeta a II-a are preferințe destul de simple din punct de vedere culinar. Suverana are un desert favorit care este foarte ieftin. Ce gusturi are aceasta? Nimeni nu se aștepta să-i placă tocmai acest preparat.

Desertul preferat al Reginei Angliei. Cât este de ieftin?

Regina Elisabeta are gusturi rafinate, dar pe atât de simple, în special în privința ultimul fel de la masă – desertul. Un ciocolatier cunoscut din Londra a dezvăluit care este desertul preferat al suvernei care poate fi cumpărat la un preț accesibil tuturor.

Poți să te răsfeți cu un preparat care poate fi numit regal la doar 12 lei pentru o porție. Adam Lee, șeful magazinului de lux Charbonnel et Walker din Londra a dezvăluit în cadrul emisiunii TV ”Billion Pound Bond Street” că atunci când Regina decide că vrea să mănânce dulce alege mereu o ciocolată specială cu cremă de trandafiri și violete.

Aroma lor e unică, iar suverana o adoră. O cutie din acestea costă 50 de lire și conține 25 de bucăți. Potrivit site-ului cofetăriei, bomboanele au ciocolată neagră cu cremă infuzată cu uleiuri esențiale de trandafiri și violete și decorată cu petale cristalizate de trandafiri și violetă.

Desertul este iubit în familia regală încă de pe timpul domniei regelui Edward al VII-lea, străbunicul Reginei a II-a care a convins-o pe Madam Charbonnel să-și mute magazinul din Paris la Londra în anul 1875.

Tabieturi alimentare ciudate ale suvernanei

„Mă plimbam și le-am zărit pe regină și pe prințesa Margaret culegând zmeură. Nu mi-a venit să cred! Mai târziu zmeura era pe masă și m-a întrebat – Poți să faci un desert cu ea?”, a povestit suverana.

„Vara mânca zmeură și căpșuni în fiecare seară și-i plăceau. Dar dacă-i ofereai căpșuni în ianuarie riscai cu capul! Cu întemnițarea în Turn. Nu le dorea în afara sezonului. Erau importante pentru ea când erau proaspăt culese la Balmoral. La fel era cu merele de la Sandringham sau cu perele de la Windsor. „Victoria sponge” – o prăjitură pufoasă cu un strat de gem și frișcă, tradițională la ora ceaiului – vă înșelați. Desertul favorit al reginei este „Framboises St George”

Surse din castelul din Scoția

Cei din Familia Regală a Marii Britanii au preferințe delicate și au la dispoziție mari chefi din lume care să le satisfacă papilele gustative fine. De asemenea, fanii acestora știu că adoră simplitatea, așa că mereu vor avea la masă ingrediente fine, dar preparate la scară înaltă.