Cât de greu este să fii fata Andreei Esca. Dezvăluirea Alexiei Eram, ce este obligată să facă

Alexia Eram a vorbit despre statutul ei de fiică a unei mari vedete din România. Cât de greu este să fii fata Andreei Esca? Tânăra este obligată să facă ceva aparte față de ceilalți de vârsta ei.

Alexia Eram are de purtat o presiune uriașă pe umeri. Aceasta este fiica Andreei Esca, iar niciodată nu a trebuit să dezamăgească. Desigur că într-o mare măsură are cu ce să se mândrească datorită carierei impresionante ale celei care i-a dat viață.

Cu toate astea, tânăra a recunoscut că a întâmpinat și dezavantaje în viață până acum. Fata este des arătată cu degetul pentru faima pe care o are pe rețelele de socializare și nu numai care nu îi este datorată ei, ci mamei, susțin internauții.

Mulți o critică pentru faptul că s-a născut deja celebră. Totuși, fata spune că nu neapărat tot ceea ce are și este astăzi e meritul știristei pentru că și ea a muncit mult pentru a avea o carieră de succes în online.

În ciuda statutului care sună minunat, Alexia precizează că sunt și mari dezavantaje. Unul dintre punctele negative este că mereu trebuie să aibă grijă la ce face, ce postează și ce spune pentru că poate fi oricând taxată în privința oricărui detaliu.

„Pe de altă parte, da, e super greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face. Poate nu neapărat generația asta, dar celelalte generații mă asociază doar cu fiica Andreei Esca.

Trebuie să am grijă la tot ce fac, pentru că știți că mama are o imagine super curată. Încerc să am grijă la tot ce fac, la toate pozele pe care le postez, tot conținutul meu din social media‘, a mai spus Alexia.