Cât de bogat este, de fapt, iubitul Simonei Halep. Adevărul despre averea lui Toni Iuruc

Iubitul Simonei Halep este un om potent din punct de vedere financiar, dar nu are nici pe departe banii pe care sportiva i-a făcut din tenis. Dezvăluirea despre Toni Iuruc a fost făcută de fostul președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir. Simona și Toni sunt în China, unde fostul lider mondial participă la turneul din Beijing.

Iubitul Simonei Halep, Toni Iuruc, are mai puțini bani decât sportiva, susține Dumitru Dragomir

Simona Halep și Toni Iuruc se feresc de ochii presei, de aceea apar foarte rar împreună în public. Cei doi se află în China unde Simona participă la turneul din Beijing. Simona și-a sărbătorit, vineri, ziua de naștere la Marele Zid Chinezesc, alături de iubitul ei, de antrenorul Daniel Dobre și de alți membrii din staff-ul său. Sportiva s-a fotografiat alături de Toni și a postat poza pe Instagram. Relația dintre ei este una foarte serioasă, pentru care părinții lor și-au dat acordul.

Toni Iuruc este un bărbat care a făcut bani frumoși din afaceri, însă Dumitru Dragomir susține că Simona îl depășeșete la capitolul încasări. Fostul președinte al LPF nu a dezvăluit ce avere are iubitul Simonei, însă putem deduce că acesta are în conturi mai puțin de 33 de milioane de euro, cât a strâns Simona din tenis în întreaga carieră.

„L-am cunoscut. Am fost cu el la o cafea de 3-4 ori. E un băiat foarte serios, e amic cu fiul meu. E un băiat frumos, care a făcut avere. E pricopsit, nu e un sărăntoc. Totuși, el nu are câți bani face ea. Domnilor, dacă n-o aveam pe Halep, nu mai auzea nimeni de noi. Se auzeau doar nenorociri despre țara asta”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

„Am un iubit, da. Am o relaţie normală, cum are toată lumea de vârsta mea. Nu mă ascund, dar aş vrea să păstrez pentru intimitatea mea acest lucru. Sunt a României, dar pe tenis”, a spus Simona despre relația cu Toni.