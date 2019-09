Simona Halep a împlinit 28 de ani! Mesajul special pe care l-a primit de la Darren Cahill

Simona Halep împlinește astăzi, 27 septembrie, 28 de ani! Fanii abia au așteptat să-i ofere felicitările și urările lor de bine campioanei României. Primul care a venit cu un mesaj special pentru Simo a fost chiar Darren Cahill. Ce i-a dorit acesta?

Simona Halep a împlinit frumoasa vârstă de 28 de ani. Nici bine nu a început ziua că mesajele frumoase pentru campioana noastră au și început să curgă. Ce mesaj original și deosebit i-a transmis Darren Cahill.

„That look you have when you know presents are coming! 😝 Happy Birthday @simonahalep! Have a great day and make sure the boys (Toni, Theo & Daniel) take good care of you today. Congrats on a wonderful 28th year and let’s make the 29th even better 💪☺️🤗”/ ” Privirea pe care o ai când știi că vin cadourile! La mulți ani, Simona! Să ai o zi minunată și să te asiguri că băieții (Toni Iuruc, Theo Cercel și Daniel Dobre) vor avea grijă de tine astăzi. Felicitări pentru un 28 minunat. Hai să-l facem pe 29 mai bun”

Darren Cahill