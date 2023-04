Cât costă un cozonac de Paște în 2023. Au apărut primele prețuri, nu sunt deloc mari

În fiecare an, în această perioadă, vorbim de tradiția cozonacilor de Paște, împământenită în conștiința publică de ani de zile. Unii preferă cozonacii făcuți în casă, spunând că sunt cei mai buni, iar alții, din lipsă de timp, apelează la cozonacii din comerț, sau făcuți la comandă de patiseri. Deși, în principiu, prețurile la alimentele de bază sunt mari, am testat piața și am aflat cât costă un cozonac de Paște în 2023. Vă putem spune că au apărut primele prețuri, și, contrar așteptărilor, nu sunt deloc mari.

Tradiția cozonacilor de Paște

Credincioșii ortodocși se pregătesc pentru Paște foarte mult timp, Postul Mare durează 47 de zile, iar Săptămâna Sfântă prescrie să te rogi în mod constant și, pentru unele zile, să stai doar pe pâine și apă. Cu atât mai plăcută și mult așteptată este venirea Paștelui lui Hristos, moment în care casa se umple de acel miros specific unui cozonac proaspăt, făcut în casă.

Este pur și simplu imposibil să ne imaginăm o masă festivă fără atribute principale precum ouăle colorate și cozonacul cu cacao și stafide. Dar aceste produse nu sunt doar o parte a sărbătorii, ci au propriul lor simbolism și semnificație.

Dacă știți despre acest lucru, atunci procesul de pregătire a mesei de Paște poate fi transformat într-o căutare interesantă pentru întreaga familie. Nu numai că veți amesteca ingredientele, dar vă veți aminti și evenimente interesante și uimitoare din zilele trecute.

De la „artos” la cozonac

La început, artos era copt în fiecare familie, terminologia venind din limba greacă. Și apoi au început să înlocuiască pâinea obișnuită cu cozonacul. Iar acum se crede că în această sărbătoare, și apoi în timpul săptămânii de sărbătoare, nu se poate mânca pâine sărată obișnuită, ci doar cozonac. Tocmai această combinație de gust de dulce și sărat în gură este cea pe care mulți oameni moderni o asociază din copilărie cu Învierea lui Hristos.

Am aflat cât costă un cozonac de Paște în 2023

Dar, cum nu toată lumea are timp, iar unii sunt și angajați la multinaționale, aleg o variantă mult mai rapidă și mai simplă, fac comandă de cozonac. De multe ori patiserii care fac cozonaci pe comandă, îi fac aproape la fel ca bunica, pe vremea când eram copii.

În afară de patiseri, marile supermarket-uri au în oferta de Paște astfel de produse, prețurile variind de la un producător la altul. Deși am putea crede că vom scoate ceva mai mulți bani din buzunară, dacă ne decidem să facem comandă de cozonac, în realitate lucrurile nu stau chiar așa, iar prețul nu este extrem de mare, ținând cont de explozia de prețuri din ultima perioadă.

De exemplu, prețul mediu pentru un cozonac, să zicem de 2 kilograme, variază între 35 și 45 de lei, ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu este mult. Iar dacă nu vrei să cumperi din magazin, există întodeauna o altă soluție, având în vedere că multe gospodine își promovează preparatele de Paște pe rețelele de socializare. Așa că, dacă nu ai timp nici de făcut și nici de cumpărat din magazin, poți apela cu încredere la gospodinele care își fac reclamă, de exemplu, pe Facebook.

Concluzie

Perioada de Paște este acel moment în care vrem să fim alături de cei dragi, să ne facem o introspecție interioară și, de ce nu, să avem pe masă preparate tradiționale și să ne aducă aminte de acasă. Așa că, un cozonac poate fi acel simbol și ar fi păcat să nu îl ai pe masa de Paște.