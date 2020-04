Postul Paștelui. Ce fac vedetele de la noi în această perioadă. Lidia Buble, decizie neașteptată

Cum petrec vedetele Săptămâna Patimilor, una dintre cele mai importante în perioada în care ne aflăm? Ce decizie a lui Lidia Buble?

Ce face vedetele de la noi în Postul Paștelui?

Creștinii care nu reușesc să țină postul Paștelui aleg să nu mănânce produse animale măcar în Săptămâna Patimilor. Delia nu reușește să se abțină foarte mult de la mâncarea „de dulce”, dar încearcă măcar să nu păcătuiască cu vorba. Smiley, însă, ține post doar atunci când simte, neținând cont de rânduielile străvechi sau de sărbători. „Da, am ținut post și țin ori de câte ori simt nevoia. Îmi aduc aminte că într-un an am ținut tot postul. M-am simți foarte bine!”, povestește artistul. În schimb, la polul opus se află Lidia Buble, care ține postul negru, cel mai aspru.

Cu toate că nu este creștin-ortodox de religie, aceasta respectă cu sfințenie anumite reguli și de Paștele ortodox. „Eu sunt de religie penticostală. La noi ori este post negru, ori nu este post. Să ne înțelegem: post negru înseamnă fără apă, fără mâncare!”, declară artista. Iuliana Marciu prețuiește mult obiceiurile, așa că pe lângă post merge întotdeauna la spovedanie. „Ne abţinem de la orice. Merg şi la spovedanie. Am un duhovnic al meu, la Biserica «Sfântul Spiridon Cel Vechi», acolo unde l-am botezat şi pe David”, declara vedeta acum ceva timp.

„Depinde de programul pe care-l am”

Daniel Buzdugan a moștenit obiceiul postului de mic, de la bunici, așa că a rămas să-l ducă mai departe. „De obicei, mă abţin o săptămână, două, depinde de programul pe care îl am. Fără carne, lactate, absolut nimic «de dulce»”, povestește vedeta radio.

În timp ce alte vedete nu se pot abține nici măcar în Săptămâna Patimilor, Mircea Radu spune că îi este foarte ușor să nu mănânce produse de origine animală. „Îmi amintesc cum, la ultima deplasare cu caravana „Din dragoste”, în Italia, pentru că se nimerise tot în postul Paștelui, mâncarea mea de bază era pâine cu roșii uscate și măsline. O bunătate! Nu mi-este greu să țin postul deloc”, declara Mircea Radu.