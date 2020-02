Cât costă casa impunătoare a lui Ludovic Orban! Imagini cu vila premierului României. Foto

Actualul premier al României are o locuință lângă București, unde se poate bucura de liniște și de familia sa. Ludovic Orban pare a fi un om gospodar, datorită faptului că deține o grădină foarte îngrijită.

Cât costă casa impunătoare a lui Ludovic Orban

Ludovic Orban deține o casă lângă București, de altfel casa apare și în declarația sa de avere publicată pe pagina Camerei Deputaților în 2017. Actualul premier al României și-a cumpărat locuința cu doar 6 ani în urmă, în 2014. Cu toate că este politician liberat de aproape 30 de ani, Orban are o declarație de avere care are puține puncte completate, pentru că nu este un om bogat.

Locuința a fost achiziționată de Mihaela și Ludovic Orban în 2014, iar din informațiile premierului, casa are 200 de mp. La un an de la cumpărarea locului de lângă București, soții Orban au vândut apartamentul pe care îl aveau în Capitală cu 200 mii euro , cel puțin așa se svonește în piață. Soția lui Ludovic Orban are o atenție mare asupra grădinii sale, motiv pentru care se și pozează des cu florile pe care le îngrijește zi de zi.

Imagini cu vila premierului României. Foto

Cei de la ”Știrile Kanal D” au reușit să afle adresa exactă și să facă câteva fotografii cu locuința lui Ludovic Orban, și din poze reiese că este, într-adevăr o vilă în toată regula. Acutalul Premier, Ludovic Orban, în vârstă de 54 de ani, este considerat cel mai sărac premier de după Revoluție. La sfârșitul anului trecut, în momentul preluării mandatului de șef al Guvernului, Orban și-a republicat declarația de avere, din care reiese că trăia cu 3.113 lei pe lună, câștigând – din consultanță tehnică pentru două firme – 37.356 lei anual. Cum în spațiul public au apărut imediat numeroase reacţii, multe ironice, Orban a ținut să facă unele precizări.

„Sunt un om simplu, pot să spun chiar că sunt auster şi cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. În viaţa ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Nu întotdeauna trăieşti numai strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci şi din venitul pe care l-ai avut anterior. Ce puteţi vedea este că am trăit strict din indemnizaţia pe care am primit-o pentru funcţiile publice pe care le-am deţinut (…) faptul că au existat anumite perioade în care nu am înregistrat venituri, vreau să reţineţi că nu m-am dus şi nu am cerut niciun ajutor de şomaj în perioada respectivă, iar în mare parte faptul că unele companii s-a pus presiune asupra lor strict din cauza faptului că au îndrăznit să facă un contract de muncă cu mine a arătat totuşi anormalitatea statului român condus de PSD”, a declarat Ludovic Orban.

Acum, de când a preluat funcția de Premier, veniturile sale s-au triplat, funcția de premier fiind retribuită cu 9330 lei pe lună.