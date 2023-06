Cât au plătit doi turiști pentru o salată și fructe de mare în Grecia. Sumele sunt fabuloase: ”Ni s-a spus că sunt gratuite”

Un client a plecat furios din vacanța din Mykonos, de pe litoralul grecesc, după ce a declarat că a fost înșelat și forțat să cheltuiască sute de lire sterline pe un prânz ușor. Cu o notă de plată enormă, turiștii au declarat că au rămas șocați de prețurile practicate de restaurant, în timp ce încercau să se bucure de soare în vacanța lor de familie din Grecia. Citește mai departe și vezi cât au plătit doi turiști pentru o salată și fructe de mare în Grecia.

Relatând incidentul pe Reddit, doi turiști au povestit cum au fost jefuiți în Platis Gialos, Mykonos, pe litoralul grecesc. Cei doi au explicat că familia lor căuta un loc bun pentru a sta și a se bucura de soare, când un chelner de la restaurantul Eclipse, situat pe plajă, le-a spus că pot ”folosi cabanele sau șezlongurile lor, cu condiția să cumpărăm două băuturi”.

Vezi și: Cât a plătit un cuplu în Grecia pe un gyros, o porție de creveți și două sucuri. Au crezut că văd greșit

Crezând inițial că este o afacere bună, clientul și-a dat seama în curând că se aflau într-o situație dificilă atunci când chelnerul nu a încetat să îi sâcâie să comande. Clientul a spus că a cerut prețurile și un meniu, dar că ospătarul a evitat în mod inteligent întrebările, spunându-i că era ”ieftin”. Cei doi părinți au comandat câte o bere și un mojito, dar, în procesul în care se presupune că au fost înșelați, au fost forțați să comande și milkshake-uri pentru copiii lor.

Când ni s-a înmânat apoi o notă de plată în care cele patru băuturi costau 78 de euro (67 de lire sterline), iar calamarii 75 de euro (65 de lire sterline), am fost hărțuiți să plătim, am dat în cele din urmă chelnerului cardul.”, povestesc turiștii.

Vezi și: Cât a plătit Culiță Sterp pe vacanța din Grecia. Manelistul a ales o destinație de lux

Turiștii au mai spus că respectivul casier a rupt apoi partea de sus a chitanței care conținea detaliile tranzacției, precum și numele și adresa restaurantului.

”Când am primit nota de plată, am fost îngrozit, deoarece calamarii au costat 148 de euro (127 de lire sterline), milkshake-urile pe care nu le-am vrut niciodată, dar pe care am fost forțați să le comandăm pentru copiii noștri, au costat 38 de euro (33 de lire sterline) fiecare, iar salata și pâinea, despre care ni s-a spus că sunt gratuite, au costat 28 de euro (24 de lire sterline) și, respectiv, 14,50 de euro (12 lire sterline).

Nu s-au deranjat să ceară o semnătură după tranzacție și pur și simplu mi-au încasat pe card suma uriașă de 360,80 euro (310 lire sterline). M-am simțit atât de înșelat și nu aș vrea ca nimeni să se simtă așa.”, a concluzionat acesta, în timp ce alți utilizatori de pe Reddit îi dădeau dreptate clientului.