Cât a plătit un cuplu în Grecia pe un gyros, o porție de creveți și două sucuri. Au crezut că văd greșit

Grecia se menține, și în vara lui 2022, în topul destinațiilor de vacanță ale românilor, pe timp de vară și nu numai. Pe grupurile de vacanță de pe rețelele sociale, românii cer sfaturi și oferă, la rândul lor, anumite recomandări privind locațiile și stațiunile unde se află cele mai mici tarife la mâncare și hoteluri.

Cât costă mâncarea din stațiunile de pe litoralul grecesc

Tot mai mulți români se interesează de prețurile stațiunilor de pe litoralul din Grecia, pentru a merge în vacanță alături de familie sau de cei mai apropiați prieteni. Drept urmare, forumurile și grupurile destinate acestor subiecte au devenit extrem de populare pe rețelele sociale.

Cupluri, familii cu sau fără copii precum și grupuri de prieteni se interesează de cele mai frumoase plaje, prețurile de la restaurantele din zonă, precum și zonele unde se găsesc nisipul cel mai fin și apa cea mai limpede.

În ceea ce privește tarifele din insula Thassos, românii dezvăluie că prețurile de la supermarket nu diferă foarte mult față de cele din România. De asemenea, turiștii care vor să savureze o bere rece pe plajă, după ce s-au bronzat pe șezlong, trebuie să scoată din buzunar 5 sau 6 euro.

Cei care preferă o băutură răcoritoare vor plăti 4 euro pentru un suc sau 5 euro pentru o limonadă rece și un smoothie gustos. Tot la categoria băuturi, cei care au nevoie de o mică doză de cofeină pot opta pentru un frappe la doar 3 euro.

Citește și Cât a ajuns să coste litrul de benzină și de motorină în Grecia. Un român a crezut că nu vede bine

În cazul în care ți se face foame, poți încerca oricând restaurantele lor cu specific local. Așadar, un gyros sau souvlaki costă în jur de 9 sau 10 euro, în timp ce o salată tzatziki te face să scoți din buzunar 4,5 euro. Pasionații de fructe de mare pot savura o porție de creveți pentru 9 euro sau caracatiță pentru 12 euro.

Ce spun românii despre tarifele din Grecia

Așadar, un cuplu de turiști care cumpără un gyros, o porție de creveți și două băuturi răcoritoare va plăti o sumă de până în 30 de euro.

Prețurile produselor din supermarketuri sunt la fel ca în România, spun turiștii, doar apa îmbuteliată fiind puțin mai scumpă decât cea de la noi din țară.

Per total, românii sunt extrem de încântați de tarifele stațiunilor din Grecia, motiv pentru care merg an de an pe meleagurile elene, pentru a-și petrece un sejur de vis, relaxându-se cu sume decente de bani raportate la calitatea serviciilor, spun turiștii.