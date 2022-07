Cât a slăbit Ana Baniciu de când și-a pierdut mama: ‘‘Este un gol cu care trebuie să înveți să trăiești’’ EXCLUSIV

Ana Baniciu s-a numărat printre vedetele care au fost prezente marți seară, la Cineplexx Băneasa, unde a avut loc avanpremiera animației “Gașca Animăluțelor”. Mult mai slabă decât de obicei, cântăreața ne-a explicat că nu și-a dorit acest lucru și nu a făcut nimic special, ci a fost o consecință perioadei grele prin care a trecut, respective pierderea mamei la începutul lunii mai. În interviul acordat pentru Impact.ro, fata lui Mircea Baniciu ne-a povestit despre experiența de a dubla un personaj animat, promisiunile făcute mamei sale, dar și despre muzică, nuntă și dorința de a deveni mamă.

Ana Baniciu, detalii vin viața sa: cât a slăbit de când și-a pierdut mama?

Ești vocea lui Wonder Woman în “Gașca Animăluțelor”, cum a fost această experiență pentru tine?

Este o experiență foarte frumoasă, mă bucur de fiecare dată când mă surprinde așa universul cu lucruri de genul ăsta. Mie îmi plac desenele animate foarte mult, am fost fană și când eram mică și nici acum nu pot spune nu la un desen animat frumos. Mă bucur că am avut multe replici și am fost o femeie puternică în această animație.

În viața de zi cu zi, tot așa ești o femeie puternică?

Sunt o femeie foarte puternică, cu siguranță! Îmi dau seama asta pe măsură ce înaintez în vârstă și se întâmplă multe lucruri în viața mea, dar nu vreau să arăt asta neapărat. Trebuie să afle lumea la momentul potrivit.

Numele Baniciu te-a ajutat în carieră sau dimpotrivă?

Baniciu este un nume cu care mă mândresc. Mai mult decât cu numele, mă mândresc cu talentul pe care l-am moștenit de la tatăl meu. Evident că este un nume despre care nu pot să spun că m-ar fi încurcat vreodată, ci doar că poate oamenii ar fi gândit că fiind fata lui Baniciu ajungi mai repede acolo unde îți dorești.

Și mai cred că oamenii, de-a lungul anilor de carieră în care am muncit atât de mult, și-au dat seama că nu e nicidecum vorba despre Ana, fata lui tata, este vorba despre Ana care a muncit foarte mult și și-a dorit să facă ceva.

Planuri în carieră

Pe plan muzical, te gândești să ai o colaborare cu tatăl tău?

Da, ne gândim de când m-am născut practic să avem o colaborare și sper să o și facem cât de curând, doar că trebuie să ne găsim timp și chef în primul rând, el mai mult, ca să se pună iar la scris și să facem ceva frumos. Cu siguranță o să facem. Vreau o piesă scrisă de tata cu tata.

Dar pentru tine tata a scris piese?

Da, când eram mai mică a scris niște piese foarte drăguțe, cu care am și participat la niște festivaluri internaționale la momentul acela. Eram mică, mică, dar de atunci a zis că mai bine să mă duc eu în alte studiouri să-mi fac piese și așa am și făcut.

Cu ce compozitori lucrezi în prezent?

Eu sunt în Dj Project și atunci lucrez cu ei, am lansat de curând piesa “Iubirea mea”, o puteți asculta pe youtube. Sunt în gașca asta Dj Project.

Care este secretul siluetei tale? Câte kilograme ai?

Este o perioadă din viața mea în care am slăbit foarte mult, pentru că am avut cel mai neplăcut eveniment (n.r. moartea mamei) care se poate întâmpla din punctul meu de vedere. Și atunci am slăbit un pic mai mult, dar sunt pe revenire, mănânc. Am slăbit vreo 6-7 kg și acum îmi revin. Mănânc constant. Văd că nu mai revin la forma inițială, nu știu de ce. E bine, eu nu mă plâng, mie îmi place când sunt slabă.

Cum ai reușit să depășești această perioadă, este un gol pe care nimeni nu-l va umple niciodată…

Clar este un gol cu care trebuie să înveți să trăiești în continuare, să te readaptezi la viața de după ea. Tot datorită mamei mele am reușit să merg înainte, pentru că i-am făcut niște promisiuni și mă țin de ele. Sunt niște chestii foarte personale și o să le spun la momentul potrivit, când vor ieși. Sunt și profesionale și personale.

Când o să îmbrace rochia de mireasă?

Acesta este și motivul pentru care ați stabilit ca nunta să fie anul viitor în septembrie?

Nu, nunta a fost stabilită înainte să aflăm că mama este bolnavă.

În ce stadiu sunteți cu pregătirile?

Nunta probabil că va fi la anul, dacă mai găsim dată liberă, dar trebuie să ne ocupăm și nu avem timp. Probabil că în septembrie ne vom ocupa.

Mergi pe ideea întâi să fii căsătorită și apoi să ai un copil?

Nu știu, viața ți le așează așa cum poate nu ți le așezi tu. Așteptăm să ne binecuvânteze universul și Dumnezeu cu un copil, când va trebui, la momentul potrivit, sănătos să fie! O să vedem după primul copil, dacă îl mai vrem și pe al doilea.

În vara asta ai si vacanță pe lângă proiectele profesionale?

Vacanță, din păcate, nu am putut include, pentru că eu sunt plecată nonstop cu Dj Project la concerte în fiecare weekend și weekend prelungit, iar în timpul liber plec la mare, unde are Edi business, deci e un haos. Nu avem timp, o să vedem după septembrie dacă obținem o mică vacanță.