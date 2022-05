O veste cumplită a umbrit fericirea Anei Baniciu. Se pare că mama artistei s-a stins din viață. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care a făcut anunțul trist.

Ana Baniciu este cunoscută de fani ca fiind una dintre cele mai vesele și pline de viață artiste de la noi, însă acum vedeta trece printr-o perioadă neagră. Femeia care i-a dat viață, a părăsit această lume, lăsând în urma ei doar lacrimi.

Artista a fost lângă mama sa până în ultima clipă și a dorit să împărtășească fanilor, printr-un mesaj postat pe Instagram, în urmă cu doar câteva minute, momentul greu prin care trece.

Mama Anei a susținut-o la orice pas și mereu i-a oferit susținere și un umăr pe care să plângă, atunci când era cazul. Ana s-a simțit mereu iubită și protejată, iar pierderea ei a dărâmat-o.

„Adina, mama care si-a dedicat intreaga viata copilei ei, care a sprjinit-o si a trait pentru un singur om… pentru mine! Am stat in ultimele 2 luni alaturi de ea, am respirat in acelasi ritm si ne-am spus tot ce era frumos si poate am mai uitat sa spunem. Am fost alaturi de ea pana la ultima suflare si am condus-o spre un loc luminat.

Mama mea nu pleaca niciodata de langa mine, ea este cu mine la fiecare pas si ma ghideaza! Mama mea sfanta si buna pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima si cea mai importanta lectie, lectia vietii si intelepciunea atunci cand vine vorba de moarte! De multumit, am sa iti multumesc in fiecare zi din viata mea pentru ca ai fost, esti si vei fi langa Ana ta care are planuri mari si care nu o sa stea o secunda, o sa te faca mandra in continuare, asa cum a facut-o si pana acum! Te iubesc cu toata fiinta mea, in fiecare secunda! ♥️”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.