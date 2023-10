Cât a plătit Alina Radi, fostă concurentă Survivor, pentru repararea mașinii, după ce a accidentat o căprioară EXCLUSIV

Alina Radi, fostă concurentă ”Survivor” (PRO TV), ne-a oferit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, amănunte teribile din noaptea accidentului de mașină, în care a lovit, fără intenție, o căprioară: ”Fiul meu a plâns tot drumul până acasă”.

Ea ne-a spus și cât a plătit ca să-și repare mașina, dar și ce onorariu are, la nunți, ca solistă de muzică populară, în vara lui 2023.

Alina Radi, fostă concurentă la ”Survivor” (PRO TV), ne-a vorbit, cu regret, despre recentul accident de mașină, în care a lovit o căprioară:

”Accidentul a avut loc luna trecută, pe șosea, în apropiere de Timișoara. A apărut o căprioară, brusc, în fața mașinii, a ieșit cumva din dreapta, dar am lovit-o cu partea stângă, era cam pe la ora 1.00 noaptea. Nu m-am oprit, eram cu copilul în mașină, mi-era foarte frică, era întuneric. Știu că era o căprioară pentru că au rămas firicele de păr pe bara mașinii. Imediat am sunat la Poliție, am anunțat, am întrebat dacă e nevoie de ceva, au zis însă că nu.

Mai bine nu îi spuneam fiului meu că am lovit o căprioară, căci m-a terorizat cei 60 de km, până acasă. Voia să ne întoarcem, ca să ducem căprioara la un medic, dar nu aveam cum să o bag în mașină, singură, la ora 1.00 noaptea. Poate că atunci am fost cea mai rea mamă din lume. Regret și eu, să știți. Reparația mașinii m-a costat cam 2.500 de euro, dar nu de bani e vorba aici, mi-a fost milă de biata căprioară, pe care nu am avut cum s-o evit”, ne-a declarat Alina Radi, exclusiv pentru Playtech Știri.