Alina Radi, eliminată de la Survivor România 2023. Reacţia concurentei, cel mai mare regret: „Nu dorm de câteva zile”

Nouă eliminare la ,,Survivor România 2023”! Faimoșii susțin că imunitățile recente câștigate le-au adus pace în echipă, dar lucrurile se vor schimba imediat ce eșecul își face din nou apariția. În timpul acesta, lucrurile nu stau deloc bine la Războinici. Cei din echipa albastră au pierdut un membru important. Alina Radi a ajuns la finalul provocării în Republica Dominicană și urmează să ajungă acasă.

Momente tensionate la consiliul din seara aceasta! Faimoșii au continuat scandalul din edițiile trecute chiar de față cu Războinicii. Deși cei din echipa roșie au adus victoria în trib, concurenții se pare că nu reușesc să conviețuiască împreună și să facă o echipă bună în tabăra lor.

,,Nici nu te mai jignesc pentru că ești jignit de la natură. Crezi că lumea de acasă se uită în gura ta, lumea vede tot”, a spus Kamara către DOC.

,,Nu mai am nicio replică! Am înțeles tot ce aveam de înțeles. Am scăpat câteva organe la joc, mi-am cerut scuze. Îmi doresc doar să treacă băieții ăștia peste niște chestii băiețești. Cred că femeile ar fi putut trece peste asta”, a replicat artistul.