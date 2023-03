Ce s-a întâmplat cu Alina Radi după participarea la Survivor România. Nici ei nu i-a venit să creadă EXCLUSIV

Ce s-a întâmplat cu Alina Radi după participarea la Survivor România. După cele câteva săptămâni petrecute în Republica Dominicană, departe de casă şi de băieţelul ei, cunoscuta solistă de muzică populară, în vârstă de 34 de ani, a constatat că cererile în căsătorie, sosite pe adresa ei, din partea necunoscuților, au crescut brusc.

Alina Radi ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

Ea susţine însă că le tratează pe toate în acelaşi mod.

„Nu mă entuziasmează asemenea lucruri, fiindcă nu sunt obişnuită cu instituţia căsătoriei. Am avut mereu un semn de întrebare asupra căsătoriei. Şi asta din pricina faptului că eu sunt o fire mai liberă, căreia nu-i place să dea cuiva anume explicaţii, pentru lucruri pe care le consider banale, cum ar fi unde plec şi când mă întorc. Sau mai ştiu eu ce alte lucruri, de genul acesta!

Plus că am fost şi sunt o femeie independentă şi din perspectiva financiară. Atunci când am nevoie de bani pun mâna pe microfon şi, fiind stăpână pe meseria mea, rezolv destul de repede chestiunea în cauză”, îşi motivează ea alegerea de a nu se mai căsători.