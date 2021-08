Cât a costat inelul de logodnă pe care l-a primit Nicoleta Nucă. Mulți oameni trăiesc un an cu banii ăștia

Nicoleta Nucă este extrem de fericită! Vedeta a fost cerută în căsătorie de alesul său, așa că se mândrește cu un inel superb. Totuși, nu mulți știu câți bani a trebuit să scoată din buzunar iubitul cântăreței pentru a se asigura că bijuteria se ridică la nivelul așteptărilor.

Nicoleta Nucă le-a dezvăluit fanilor câteva fotografii cu inelul primit din partea partenerului său. Mulți au admirat bijuteria superbă pe care o poartă vedeta acum, dar se pare că iubitul ei, Alex Ursache, nu s-a uitat la bani când a venit vorba despre plăcerile alesei lui!

Alex Ursache a început pregătirile pentru cererea în căsătorie înainte de a pleca cu artista în Istanbul. Acesta și-a dorit să îi ofere un inel special, așa că a lăsat în magazinele cu bijuterii o adevărată avere. Mai exact, acesta a plătit aproximativ 5.000 de euro pentru inelul de logodnă.

Nicoleta Nucă se bucură enorm pentru faptul că s-a logodit cu partenerul său. Totuși, chiar dacă își dorea să fie cerută în căsătorie, vedeta nu s-a așteptat ca evenimentul emoționant să aibă loc atât de curând.

De asemenea, Nicoleta Nucă a dezvăluit că este foarte posibil ca nunta să aibă loc anul viitor, dar încă nu a fost o dată stabilită. Vedeta a fost luată prin surprindere, așa că o să organizeze totul cu pași mici pentru a pune la punct toate detaliile.

„Momentan nu am setat nimic. Cum am spus, a fost extrem de neașteptat acest moment și o s-o luăm din aproape în aproape. Probabil, va avea loc la anul, dar n-am stabilit o data și nici locație, sau alte detalii de genul acesta.”, a adăugat ea.