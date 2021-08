Adevărul despre relația Nicoletei Nucă cu Ștefan Bănică Jr. s-a aflat, chiar după ce vedeta a fost cerută de soție (exclusiv)

Adevărul despre relația Nicoletei Nucă cu Ștefan Bănică Jr. s-a aflat, chiar după ce vedeta a fost cerută de soție. Ce se întâmplă între cei doi artiști.

Nicoleta și Ștefan se cunosc de pe vremea competiției X Factor, de la Antena 1. În 2015, cântăreața i-a fost elevă lui Ștefan Bănică Jr., devenind foarte apropiați din punct de vedere profesional. În cadrul competiției muzicale, Nicoleta Nucă a demonstrat că este un munte de talent, când vine vorba de muzică. Însă, între Nucă și Bănică jr. nu a fost nimic mai mult, în ciuda zvonurilor că cei doi ar forma un cuplu la acea vreme.

„Așa cum am spus-o și în timpul show-lui, îl admir pe Ștefan Bănică din punct de vedere artistic și a fost o onoare să lucrez cu el, și da, este un bărbat carismatic, dar asta nu schimbă faptul că la X-Factor am participat pentru a-mi încerca puterile și pentru a cuceri jurații și publicul cu vocea și muzica mea. Păstrez legătură doar cu Alex Florea dintre toți concurenții de la X-Factor, el e unica persoană cu care chiar am legat o prietenie adevărată și frumoasă. Cu ceilalți și, inclusiv, cu Ștefan Bănică, am rămas la nivel de cunoștințe care își trimit urări de sărbători”, preciza Nicoleta Nuca în urmă cu șase ani.