Cât a ajuns să coste pâinea fără gluten în Kaufland sau în Mega Image. Prețurile au luat-o razna, reacția ANPC

Persoanele din comunitatea fără gluten sunt îngrijorate de prețul ridicat al alimentelor de acest tip și doresc să înțeleagă de ce sunt atât de scumpe. Motivele sunt reale, având în vedere cât a ajuns să coste pâinea fără gluten în Kaufland sau în Mega Image. Din păcate, prețurile au luat-o razna, și ca urmare a apărut și reacția ANPC pe această temă.

De ce mâncarea care nu conține gluten este atât de scumpă

Potrivit unui studiu, se estimează că 30% din populațiile țărilor occidentale urmează o dietă strictă sau parțială fără gluten. Cu toate acestea, doar un procent dintre aceștia suferă de boala celiacă, o tulburare autoimună declanșată de gluten.

Acest lucru înseamnă că un procent mare din populația este fie diagnosticată. sau autodiagnosticată, cu sensibilitate la gluten non-celiacă, cunoscută și sub numele de intoleranță la gluten, și urmează o dietă fără gluten pentru că doresc să devină sănătoși, să piardă în greutate sau să amelioreze simptomele cronice asociate cu o boală autoimună, intestin permeabil, erupții cutanate, acnee, reflux acid și multe altele.

Cei care se opun presupun că oamenii trec la o dietă pentru a atrage atenția sau că urmează doar un trend al celebrităților, dar pe baza costurilor exorbitante asociate cu alimentele , nimeni nu urmează o dietă fără gluten doar pentru distracție. Nimeni nu vrea să plătească pentru 200 de grame de pâine fără gluten 35 de lei, în magazinele Mega Image, de exemplu.

Un studiu din 2008 a constatat că alimentele de acest tip costă cu 242% mai mult decât cele pe bază de grâu. Un deceniu mai târziu, un alt studiu a constatat că aceste costuri au scăzut puțin, deși alimentele fără gluten costă în continuare cu 183% mai mult decât cele pe bază de grâu.

Un alt studiu, realizat de Asociația Medicală Americană, a constatat că familiile cu alergii alimentare cheltuiesc anual 4.184 de dolari în plus de persoană pentru astfel de produse. Adevărul este că marea majoritate a persoanelor care urmează o dietă fără gluten o fac pentru că urmăresc să își îmbunătățească sănătatea, spun nutriționiștii, iar atunci când văd rezultate, ceea ce un mare procent dintre ei fac, sunt dispuși să plătească mai mult.

S-a aflat cât a ajuns să coste pâinea fără gluten în Kaufland sau în Mega Image

Așa cum dădeam mai devreme un exemplu, un client care dorește să aibă pe masă pâine fără gluten, va scoate din buzunar 35 de lei pentru cele 200 de grame de pâine în magazinele retailerului Mega Image. De cealaltă parte, Kaufland se consideră a avea cele mai mici prețuri. Așadar, același produs și la același gramaj, în hipermarket-urile Kaufland, se vinde cu doar 13 lei.

Dacă mergem mai departe și facem un calcul vom constata că un kilogram de pâine de acest tip ajunge să coste 175 de lei la Mega image, pe când la Kaufland același produs de 1 kg va costa 65 de lei. În acest context a apărut și reacția ANPC pe această temă, președintele instituției sriind că:

„În lume, în Europa și în România, comerțul este liber. Fiecare comerciant poate pune ce preț vrea. Nu mai există, în România și nicăieri în țările democrate, sistemul controlat de stat. Deci fiecare pune produsele la ce preț își dorește. Poate să fie prețul și de 80 de ori mai mare. Nu avem ce să facem și nu are nimeni ce să le facă. Comerțul este liber”, declară Horia Constantinescu.

Cu toate astea, multă lume se întreabă de ce mâncarea care nu conține gluten este atât de scumpă? Mai jos vă împărtășim cinci motive pentru care mâncarea fără gluten este atât de scumpă:

Motivul 1: Cerere mai mică din cauza pieței mai mici

În timp ce milioane de oameni urmează o dietă fără gluten, aceasta rămâne încă o mică parte din totalul populației. Cererea mai mică de alimente fără gluten înseamnă că producătorii nu pot realiza economiile de costuri pe care le presupune cumpărarea ingredientelor care nu conțin gluten în aceleași cantități în vrac ca și în cazul ingredientelor non-GF.

Motivul 2: Cerințe complexe de producție

Alimentele fără gluten sunt adesea produse în instalații de producție dedicate pentru produse fără gluten și pe echipamente dedicate pentru produse fără gluten, ambele fiind dificil de găsit. Acest lucru îi lasă pe mulți producători cu mai puține opțiuni în ceea ce privește cu cine să lucreze pentru a-și produce produsele. Mai puțină concurență se traduce adesea prin costuri mai mari.

În plus, alimentele fără gluten le impun producătorilor să ia diverse măsuri de precauție pentru a se asigura că atât ingredientele brute, cât și produsul final respectă orientările stricte de etichetare stabilite de autorități.

Motivul 3: Costul mai mare al ingredientelor brute

Grâul este un ingredient ieftin care funcționează bine în produsele de panificație. Cu toate acestea, produsele de panificație de acest tip necesită un amestec de cereale, făină și amidon doar pentru a imita [semi] gustul și textura glutenului.

Articole precum făina de orez brun, făina de porumb, făina de tapioca și guma xantan au un cost mai mare decât făina de grâu simplă. În plus, multe produse fără gluten conțin ingrediente speciale, cum ar fi hrișcă, sorg, făină de quinoa și făină de ovăz, toate acestea având un cost mai mare, chiar și berea care nu conține gluten costă mai mult.

Motivul 4: Termen de valabilitate mai scurt

Alimentele care nu conțin gluten nu conțin proteina lipicioasă a glutenului care ajută la prelungirea duratei de valabilitate a unui produs, astfel încât multe alimente care nu conțin gluten, cum ar fi pâinea fără gluten, trebuie depozitate în congelator pentru a-și păstra prospețimea. Magazinele alimentare percep o primă pentru spațiul de congelare, ceea ce face ca un producător să fie mai costisitor pentru a-și vinde pâinea la același preț ca și concurenții săi care nu au gluten.

În plus, magazinele alimentare percep taxe de raft pentru a expune produsele unui producător. Acest lucru înseamnă că un producător mare are mai multă putere de negociere decât mărcile de specialitate care nu conțin gluten mai mici. În plus, din cauza duratei de valabilitate mai mici asociate cu alimentele de acest tip, există adesea mai multe deșeuri alimentare. Astfel de costuri asigură faptul că alimentele care nu conțin vor fi mai scumpe.

Motivul 5: Pentru că se poate

Din păcate, producătorii știu că persoanele care urmează o dietă fără gluten sunt disperate după alimente care au un gust bun și care îi fac să se simtă normali. Restaurantele, de asemenea, știu cât de disperată este comunitatea să mănânce în oraș și să se simtă normală.

Astfel de factori psihologici influențează modul în care producătorii și restaurantele își stabilesc prețul alimentelor de acest tip. În plus, există mai puțină concurență în spațiul fără gluten, astfel încât consumatorii nu sunt la fel de sensibili la preț. Atunci când există o singură marcă de macaroane cu brânză fără gluten pe raft, consumatorii de produse fără gluten nu pot face cumpărături pentru cel mai bun preț, ei iau ceea ce pot obține.