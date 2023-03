Câștigătorii Premiilor Oscar 2023. Filmul care a făcut furori, a luat 7 trofee

Decernarea Premiilor Oscar 2023 a reprezentat cel mai urmărit și discutat eveniment al acestui sfârșit de săptămână. Cine sunt vedetele care au câștigat premiile pentru cei mai buni actori. Surpriza serii a fost un film care a luat acasă șapte statuete.

Cine a câștigat Premiul Oscar 2023 pentru cel mai bun actor/actriță

Gala Premiilor Oscar 2023 a fost transmisă în direct în Statele Unite Ale Americii de postul de televiziune ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

În România, cinefilii s-au putut bucura de evenimentul grandios prezentat de omul de televiziune Jimmy Kimmel pe platforma Voyo, acolo unde a fost difuzat LIVE și în exclusivitate, pe teritoriul României.

Actrița malaeziană Michelle Yeoh a reușit să facă istorie, devenind prima femeie cu origini din Asia care câștigă un Premiu Oscar.

Diva a luat acasă unul dintre cele șapte trofee acordate filmului „Everything Everywhere All at Once„, cel pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Brendan Fraser, actorul renumit pentru peliculele Mumia și Mumia se întoarce ale anilor 2000, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea sa spectaculoasă din filmul „The Whale”.

Premiul Oscar 2023 pentru cel mai bun film

O altă surpriză fenomenală a serii a fost momentul în care Jamie Lee Curtis, fiica legendarului actor Tony Curtis, a primit statueta Oscar pentru rolul de cea mai bună actriță într-un rol secundar.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Ke Huy Quan pentru același „Everything Everywhere All at Once”.

Filmul tradus prin „Orice, Oriunde, Oricând”, regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, a fost favoritul incontestabil al galei decernării distincțiilor Academiei Americane de Film din 2023.

Cu 11 nominalizări, pelicula șiințifico-fantastic de acțiune a câștigat șapte Premii Oscar, acestea fiind cele pentru:

cel mai bun film,

cea mai bună actriţă,

cel mai bun regizor,

cel mai bun montaj,

cel mai bun actor în rol secundar,

cea mai bună actriţă în rol secundar

cel mai bun scenariu original.

Sursă foto: The Academy