Premiile Oscar 2023. Ce conţin cele mai scumpe cadouri pe care le vor primi vedetele după marea gală. Unii actori le refuză

În această noapte, începând cu ora 3, ora României, vor avea loc Premiile Oscar 2023, ajunse la a 9-a ediție. Un aspect important, decis de organizatori, este eliminarea celebrului covor roșu, dar pe lângă asta, toți participanții vor primi cadouri. Dar mulți vor să afle ce conţin cele mai scumpe cadouri pe care le vor primi vedetele după marea gală, iar informațiile spun că unii actori au anunțat că le refuză, care este de fapt o regulă a serii e gală.

În această noapte au loc Premiile Oscar 2023

Ca în fiecare an, în acastă noapte Premiile Oscar 2023, ajunse la a 95-a ediție, va premia cele mai bune producții cinematografice și cei mai buni actori ai anului 2022.

Iubitorii de film se așteaptă deja ca premiile Oscar 2023 să fie un eveniment plin de vedete. Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat în mai 2022 că cea de-a 95-a ediție anuală a premiilor Oscar va avea loc în acastă noapte de 12 spre 13 martie, revenind la emblematicul Dolby Theatre din Hollywood.

O premieră în acest an este eliminara celebrului covor roșu, motivația organizatorilor fiind de ordin estetic, așa cum redacția noastră a relatat aici. Lista nominalizărilor cuprinde producții de boxoffice ale anului 2022, printre care biopicul „Elvis”, cu Aaron Butler în rolul principal, premiat deja la Golden Globes, precum și producția biografică semantă de celebrul regizor Steven Spielberg. Favoritul de anul acesta este „Everything, Everywhere, All at Ones”, cu nu mai puțin de 11 nominalizări.

Premiile Oscar, deseori sub așteptări fără o încăierare spontană, sunt la un pas. În timp ce nominalizații se luptă pentru râvnita statuetă de aur, mai există un alt premiu pregătit pentru ei, o pungă de cadouri atât de somptuoasă, încât ar putea face un membru al familiei regale să se înverzească de invidie. Chiar dacă nu ajung toți să țină un discurs pe podium, toți ar putea pleca acasă simțindu-se învingători, grație unui pachet complementar care valorează mai mult decât salariul anual al majorității oamenilor.

Organizatorii vor oferi cele mai scumpe cadouri

Și la ediția din acest an a Premiilor Oscar, pungile-cadou „Everyone Wins” nu vor lipsi, având în vedere că au fost un element de bază la Premiile Oscar din 2002 încoace, datorită generozității companiei de marketing Distinctive Assets din Los Angeles. Și prin generozitate înțelegem o strategie de marketing calculată pentru a cumpăra afecțiunea celor bogați și faimoși.

Prada din acest an este estimată la 126.000 de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 10% față de extravaganța de anul trecut și aproape jumătate din maximul istoric de 225.000 de dolari din 2020.

Dar, să fim sinceri, sunt totuși mai mulți bani decât vor vedea cei mai mulți dintre noi în timpul vieții noastre. Și ce este în geantă, vă întrebați?

Doar procedurile obișnuite de chirurgie plastică, tratamentele de întinerire și călătoriile în destinații îndepărtate, cum ar fi o proprietate canadiană în valoare de 40.000 de dolari sau un far italian restaurat în valoare de 9.000 de dolari. Dar nu este vorba doar de cadouri scumpe, geanta include și câteva articole de buget, precum un pachet de Clif Thins și o pâine japoneză cu lapte de 18 dolari, conform The Insiders.

Așadar, hai să vedem cam ce va conține punga-cadou de anul acesta de la Premiile Oscar 2023.

Punga de cadouri pentru nominalizații la Oscarurile 2023

Sejur în Canada rurală cu totul inclus la domeniul The Lifestyle (40.000 dolari/60.516,00 dolari/60.516,00 dolari)

Sejur de trei nopți la un far din Faro Punta Imperatore din Italia (9.000 dolari/ 13.660 dolari/ 13.660 dolari)

Terenuri australiene în scopuri de conservare; dimensiunea și locația nu au fost dezvăluite (valoare necunoscută)

Management de proiect gratuit pentru proiecte de renovare sau de construcție oferite de Maison Construction. (25,000 dolari)

Gamă de tratamente de întinerire cu biroul de lux din Upper East Side al Dr. Konstantin (10.000 dolari/ 15.180 dolari)

Procedura de liposucție Celebrity Arms™ Sculpting de la Art Lipo (12.000 dolari/18.220 dolari)

Rezerva pentru un an de Oxygenetix (12.000 dolari/18.220 dolari/18.220 dolari)

Tratamente pentru păr cu Dr. Alan Baumam (7.000 dolari/10.630 dolari/10.630 dolari)

Teste de „longevitate” la domiciliu cu KnowingLabs (1.800 dolari/2.7300 dolari/ 2.7300 dolari)

Brățară din aur de 18 carate cu mărgele cu inițiale personalizate și pietre prețioase de la Rareté Studios Jewelry (1.200 dolari/1.8200 dolari/1.8200 dolari)

O carte pentru viață de Jo Bowlby (A Book For Life) de Jo Bowlby (630 dolari/956 dolari/ 956 dolari)

Pâine cu lapte Ginza Nishikawa (18 dolari /27 dolari)

Premiile Oscar 2023, vor avea loc pe 12 martie la Dolby Theatre din Hollywood. Ceremonia va fi găzduită de nimeni altul decât experimentatul prezentator de televiziune, Jimmy Kimmel, care va urca pe scenă pentru a treia oară.