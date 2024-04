Casa de Pensii a făcut anunțul pentru pensionari. Ce indice trebuie să ai pentru o pensie mai mare

”Noi, în noua lege, primul lucru pe care l-am făcut este acela de a veni cu o formulă care să ne ducă în zona ca pentru muncă și contributivitate egale să ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai ieșit. Beneficiezi de pensie din 1966 până astăzi, pentru că am avut stagii de cotizare diferite, atât stagii minime cât și stagii complete, am avut indici de corecție, am avut o legislație diferită în ceea ce privește pensiile. Și atunci principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate în sistemul public de pensii.

Alt obiectiv important al noii legi a pensiilor reprezintă creșterea sustenabilă, astfel încât și românii să aibă pensii decente, mai bune, respect după o viață de muncă. Dacă în Uniunea Europeană avem o medie de 13,6% din PIB pentru cheltuiala cu pensiile, în România, pensiile din sistemul public erau undeva la 9%. Acesta a fost și motivul pentru care am avut această bătălie de a fi gata cu legea pensiilor la timp, de a renegocia cu comisia astfel încât să eliminăm 9,4 din PIB și să putem să creștem pensiile românilor”, a explicat Simona Bucura Oprescu, la Antena 3 CNN.