Carrefour România face angajări masive. Sunt disponibile peste 600 de joburi, ce salarii vor fi

Unul din jucătorii importanți pe piața europeană este și gigantul francez Carrefour. Conform unor date recente, acțiunile Carrefour au scăzut în aprilie cu aproape 4%. Scăderea venea după raportarea vânzărilor din primul trimestru. Raportul a arătat o performanță slabă pe principala sa piață franceză, umbrind creșterea mai robustă din Brazilia. O surpriză a fost și lansarea unui fond de capital de risc dedicat startup-urilor din domeniul comerțului cu amănuntul digital. Conform oficialilor, fondul va investi inițial 80 de milioane de euro prin preluarea unor participații minoritare în startup-uri emergente cu potențial ridicat din Franța și din întreaga lume, inclusiv pe piața românescă.

Ca pentru mulți retaierli de pe piața românească, și nu numai, ultimii doi ani au însemnat o scădere a veniturilor directe, din lanțurile de magazine.

Pe de altă parte, ca urmare a restricțiilor, Carrefour a investit major în comenzi în sistemul online. Ponderea clienților în această perioadă, prin comenzile online a crescut considerabil.

Pe de altă parte, Julien Munch, CEO Carrefour Romania spune că anul 2021 a fost un an foarte provocator pentru Carrefour România.

Au existat evoluții imprevizibile, iar luna decembrie s-a dovedit o lună decisivă pentru companie în ceea ce privește rezultatele.

„Au fost multe schimbări și nu am eșuat niciodată în a reevalua, regrupa, reajusta. De exemplu, am schimbat programul magazinelor noastre cu un start mai devreme. Am oferit livrare gratuită pentru comenzile online prin Bringo în contextul ultimelor restricții.

Ca parte a acestui proces de adaptare, am continuat să digitalizăm și să automatizăm procesele, pentru a-i ajuta pe angajații noștri să se concentreze pe sarcini cu valoare adăugată, iar pe clienții noștri să aibă sesiuni de cumpărături sigure și rapide”, a declarat Julien Munch, CEO Carrefour România, pentru The Diplomat-Bucharest.