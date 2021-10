Ce soluții au Carrefour, Auchan și Cora pentru clienții nevaccinați care nu mai pot intra în mall-uri

Începând cu data de 25 octombrie CNSU a emis o nouă hotărâre prin care erau reglementate restricțiile de accecs în centrele comerciale de tip Mall. Modificările erau făcute ca urmare a omiterii acestui aspct în Hotărârea 91/22.10.2021 în care nu erau specificte clar aceste aspecte. În urma acestor modificări cei care au de suferit, ca și comercianți, sunt retailerii precum Carrefour, Auchan și Cora. Obligativitatea certificatului verde anunță pierderi masive pentru hipermarketurile amintite.

Carrefour, Auchan și Cora, obligate să se reorienteze

Numărul mic de români vaccinați și, deci, lipsa certificatului verde, devine o problemă pentru cei trei retaileri, Carrefour, Auchan și Cora. Odată cu modificările aduse prin hotărârea data de CNSU pe 25 octombrie, cei care nu sunt vaccinați nu mai au voie să intre în centrele comerciale de tip Mall. Și cum Carrefour, Auchan și Cora au cele mai multe centre comerciale în aceste locații, pierderile ar putea fi importante.

Carrefour, care are în Mall-uri, nu mai puțin de 41 de hipermaketuri, va trebui să-și regândească strategiile, și va trebui să se bazeze pe vânzările în sistemul online. Același lucru va trebui să-l facă și Auchan, care deține în acest moment aproximativ 33 de locații, plus două mari centre Auchan în Militari și în zona Titan. Cora are mai puține magazine în Mall-uri, dar are un centru propriu în zona Militari.

Carrefour, Auchan și Cora vor trebui să-și ajusteze strategiile de vânzare, fie în platformele directe online, sau prin parteneriate, precum cele cu Bringo, Tazz, Glovo, sau prin aplicațiile lor pentu terminalele mobile. Problema este că, deși aplicațiile există, nu toți românii le folosesc.

Oferte online cu discounturi

Ca urmare a acestei situații cei trei, Carrefour, Auchan și Cora, se pregătesc de oferte și discounturi pentru cei care fac comenzi online. În cazul Carrefour, de exemplu, pentru luna octombrie anunță transport gratuit la comenzile făcute online cu valoare mai mare de 100 de lei.

Cora, prin cele două sisteme online, cora.ro și coraExpress, au livrări de până la 12 ore, respectiv 6 ore, dar și prin Glovo și Food Panda. Auchan poate face livrări la domiciliu, conform unui comunicat, prin Glovo, Takeaway, Food Panda, sau direct prin Auchan Drive.

„Pentru toți clienții, indiferent că au sau nu certificat verde, Auchan pune la dispoziție mai multe modalități de furnizare a produselor. Astfel, clienții pot comanda pe www.auchan.ro sau în aplicația Auchan și pot ridica comanda în 1 oră de la Auchan Drive, aflat în parcarea centrului comercial în care se află hipermarketul, sau pot opta pentru livrarea la domiciliu, alegând intervalul orar dorit. De asemenea, pot alege și livrarea express, în maxim 2 ore, prin partenerii Glovo, foodpanda, Takeaway, Dr. Carmen. Reamintim că Auchan a pus în aplicare un plan complex de măsuri de securitate sanitară și protecție anti-covid pentru clienți și angajați, încă de la începutul pandemiei. Purtarea măștii și controlul temperaturii la intrarea în centrul comercial sunt obligatorii.”, au explicat pentru Economica oficialii Auchan.

În aceeași situație se regăsesc și ceilalți retaileri din piață, precum Lidl, Kaufland, Mega Image, Penny sau Profi.