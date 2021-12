Program Carrefour de Crăciun și de Revelion. Până la ce oră vor fi deschise magazinele

Carrefour și diferitele sale rețele vor avea orare diferite în timpul Sărbătorilor din decembrie. În comparație cu Lidl, de exemplu, hipermaket-urile vor avea deschis pe data de 26 decembrie. Compania își așteaptă clienții fideli în toată rețeaua sa națională.

Ca în fiecare an și Carrefour își așteaptă clienții în toată rețeaua de magazine din toată țara. În această perioadă clienții fideli vor găsi în hipermarket-urile Carrefour o gamă variată de produse specifice perioadei, iar prețurile sunt pe măsură.

În toate cele peste 336 de magazine, clienții vor putea să-și facă cumpărăturile în conformitate cu regulile actuale, ca urmare a pandemiei.

Așa se face că în în perioada 1-23 Decembrie, magazinele Carrefour vor fi deschise între orele 08:00-22:00.

Pe data de 24 decembrie, magazinele vor fi deschis în intervalul orar 08:00-19:00, urmând ca pe 25 Decembrie să fie închise.

Așa cum spuneam la început, a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, Carrefour își va redeschide magazinele în intervalul orar 07:00-22:00, valabil până pe 30 decembrie. În comparație, Lidl și Kaufland au anunțat că vor avea magazinele închise.

În ultima zi din an, pe 31 decembrie, orarul de funcționare al magazinelor Carrefour va fi în intervalul orar 07:00-18:00.

În prima zi din an, pe 1 Ianuarie, magazinele vor fi închise. Ulterior, pe 2 Ianuarie vor funcționa între 07:00 și 22:00.

Ca în cazul celorlalte companii prezente pe această piață, și Carrefour România a avut parte de provocări în acest an. Anul 2021 a fost un an cu multe suișuri și coborâșuri, inclusiv pentru retailer-ul francez, lucru recunoscut și de CEO-ul diviziei românești, Julien Munch.

„Au fost multe schimbări și niciodată nu am eșuat să reevaluăm, să ne regrupăm, să reajustăm. De exemplu, am schimbat programul magazinelor noastre cu un start mai devreme. Am oferit livrare gratuită pentru comenzile online prin Bringo în contextul ultimelor restricții. Am continuat să digitalizăm și să automatizăm procesele, pentru a-i ajuta pe angajații noștri să se concentreze pe sarcini cu valoare adăugată.

Pe clienții noștri i-am ajutat să aibă sesiuni de cumpărături sigure și rapide. Pe scurt, o evoluție care uneori a reflectat, alteori a sfidat obstacolele din timpul anului. A fost un an foarte provocator, cu multe evoluții imprevizibile. Decembrie se va dovedi o lună decisivă din punctul de vedere al rezultatelor. Cu toate acestea, am avut o serie de realizări majore în conformitate cu ceea ce am planificat, în 2021.”, a declarat Julien Munch, CEO Carrefour România pentru The Diplomat-Bucharest.