Care este numele real al lui TJ Miles, de fapt. De ce este noul Zanni de la Survivor România

Noul sezon Survivor România promite a fi una dintre cele mai explozive competiții posibile. Echipa Faimoșilor este pregătită pentru a lua marele premiu din Republica Dominicană, fiecare dintre vedete fiind hotărâtă să demonstreze că merită să câștige cel mai dur reality-show din lume. Printre supraviețuitorii acestui sezon, ce va fi difuzat la PRO TV la începutul anului 2022, se numără și TJ Miles. Cine este Faimosul comparat cu Zanni.

TJ Miles, Otila Bilionera, Emil Rengle, CRBL, Andreea Tonciu, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, Radu Itu și Elena Chiriac sunt cele 12 vedete care intră în competiția Survivor România sezonul 3, emisiune care va fi difuzată la PRO TV, la începutul anului 2022.

Controversatul artist TJ Miles este cunoscut în România din anul 2021, după ce câteva dintre clipurile sale au devenit virale pe TikTok. Are 33 de ani, este afacerist, antreprenor și un mare pasionat de muzică.

Cunoaște valoarea banului și îi este recunoscător regretatei sale bunici pentru faptul că nu l-a lăsat să piardă legătura cu România, deși este plecat din țară de la vârsta de 8 ani. Faimosul de la Survivor România a fost invitat în cadrul emisiunii La Măruță, de la PRO TV, unde și-a descris povestea de viață, pentru ca publicul să-l cunoască mai bine.

„M-am născut în Constanța, la mare. Eu nu am ajuns în Bucuresti decât în 2018. Părinții mei au plecat în străinătate, în Abu Dhabi. Am facut primele 2 clase în România și apoi ne-am mutat. Am stat acolo 3 ani jumate și în 2000 am ajuns în Toronto. Am mers la o școală americană, unde am invatat și puțină arabă.

Am descoperit la 8 ani shaorma, când în România nu se găsea încă. Pentru mine a fost incredibil, întotdeauna mi-am dorit să fac muzică. În Toronto eram mai aproape de cultura care mă interesa pe mine. A fost greu să mă acomodez, la început.

Am început clasa a șaptea în Toronto. Am fost primit greu de copiii de acolo, pentru că aveam ochi albaștri și accent diferit, slavic. Dar eu sunt un Survivor și am supraviețuit, ca să reușesc. Copiii se băteau și ei acolo, tot ce vedeți în filme e real. Dar trebuie să te faci respectat și te vor lăsa în pace.”, i-a povestit TJ Miles lui Cătălin Măruță, la PRO TV.