Care este motivul pentru care Ruby nu se căsătorește. “Nimeni din familie nu mă întreabă asta!” EXCLUSIV

Ana Claudia Grigore sau Ruby, după numele său de scenă, este una dintre cele mai atrăgătoare artiste din showbiz-ul românesc. Cântăreața adoră ținutele provocatoare și este cunoscută ca fiind o persoană foarte dezinvoltă, dar, culmea, și foarte cuminte. Asta pentru că vedeta a avut până la vârsta de 32 de ani doar două relații amoroase, cea cu managerul ei și cea actuală cu dansatorul său din trupă, Robert cu care este împreună de șapte ani.

Cu toate că Ruby are 32 de ani, nu se grăbește să se căsătorească, deși pare că ea și partenerul ei se potrivesc perfect. Ea și Robert au făcut echipă în cel de-al doilea sezon Asia Express, ajungând chiar până în finală. Cei doi se înțeleg de minune, fac senzație oriunde merg împreună, însă nu se grăbesc să-și unească destinele și în fața preotului. Contactată de reporterii Playtech.ro, celebra cântăreață ne-a dezvăluit că principalul țel pentru ea în momentul de față este partea profesională, nu neapărat măritișul.

Cristian Oxi Constantin a fost prima iubire a cântăreței Ruby. Cei doi s-au cuplat pe vremea când senzuala artistă era o adolescentă de numai 17 ani. Ulterior, Ruby și Oxi au fost colegi la o revistă și au colaborat pe mai multe planuri, find și iubiți în particular. Oxi este și cel care a făcut-o vedetă pe Ruby, lucrând la imaginea sa și investind în numele cântăreței, care a devenit ceea ce este astăzi. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire până în 2013, când au decis să o ia pe drumuri separate, după șase ani de relație.

”Relația noastră a încetat în urmă cu aproximativ jumătate de an. Am preferat să fim discreți și să nu trecem despărțirea asta prin filtrul presei pentru că ține strict de viețile noastre personale. Nu ne-am despărțit din vina nimănui. Am avut parte împreună de șase ani de relație frumoasă, dar proiectul de care ne ocupăm ne-a acaparat foarte mult și am ales să rămânem nu doar prieteni, ci și familie.

În prezent, fiecare este implicat în câte o relație, dar acesta nu este sub nicio formă motivul pentru care am ales să ne despărțim. Oxi este în continuare managerul meu, iar lucrurile nu se vor schimba din punctul ăsta de vedere sub nicio formă. Datorită lui proiectul Ruby există, iar lucrurile funcționează”, declara Ruby, în 2013, imediat după despărțire, pentru Cancan.