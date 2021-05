Ruby, dezvăluire rușinoasă la Vorbește Lumea. Lora și Cove au fost pur și simplu uluiți: ”Mi-am adus aminte târziu”

Ruby a făcut o dezvăluire rușinoasă la Vorbește Lumea. Entuziasmată până peste cap de vizita din Istanbul, unde a fost să filmeze un videoclip, dar și să se distreze, Ruby a scăpat porumbelul în direct.

Ruby a fost invitată în emisiunea prezentată de Cove și Lora și i-a lăsat mască pe cei doi cu dezvăluirea ei. Imediat ce a intrat în platou, vedeta a ținut să menționeze că a slăbit și a venit cu o rochiță mulată, plângându-se că nu mai are forme.

În plus, ea a rugat-o pe producătoare emisiunii să „îi pună ceva pe c*r”. Cove a rămas șocat când a auzit-o și i-a spus, voalat, să aibă grijă la limbaj. Ruby a motivat că există cuvântul în dex, așa că îl poate spune și pe post.

Ruby a mărturisit că a uitat că a fost Paștele. Lora și Cove au rămas șocați de dezvăluirea vedetei. Fiind în Istanbul pentru filmarea unui nou videoclip, Ruby a uitat și de Paște.

”Nici bunica nu mi-a zis că e Paștele, că și ea e bătrână (…)”, a mărturisit Ruby.

„Am uitat. Deci, în trei zile am mâncat așa: într-o noapte trei linguri de orez, eu nu prea sunt cu gusturile orientale, a doua seară am gustat două guri dintr-o shaorma, se uscase un pic, eu când sunt la clip uit să mănânc. Am mâncat și dimineața când am ajuns, aproape un ou fiert cu cartofi prăjiți”, a mărturisit Ruby.