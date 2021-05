Cât de mult a slăbit Ruby. Cântăreața are probleme de sănătate: ‘N-am mâncat nimic’

Ana Claudia Grigore, cunoscută și sub numele de scenă Ruby, este una dintre cele mai sezuale și voluptoase cântărețe din România. Minionă, brunetă, cu zâmbetul pe buze și forme care aprind imaginația oricărui bărbat, frumoasa Ruby știe cum să atragă atenția celor din jurul său, punând întreaga suflare masculină pe jar. Ce probleme de sănătate are artista: ‘N-am mâncat nimic’.

Deși este cunoscută pentru trupul său de zeiță și pielea măslinie, exotică, recent artista și-a speriat fanii din mediul online cu ultimlele sale apariții. Din formele solistei nu a rămas decât amintirea. Ruby a slăbit foarte mult, iar prietenii ei virtuali s-au îngrijorat pentru starea de sănătate a fostei finaliste de la Asia Express sezonul doi.

Ruby a postat o fotografie pe contul ei de Instagram în care le-a arătat admiratorilor săi cât de mult a scăzut în greutate după ce a participat la emisiuni solicitante precum Survivor România, Asia Express și Poftiți pe la noi, artista fiind o femeie puternică și iubitoare de adrenalină, care nu se dă în lături de la provocări fizice.

„Schiloadă, nu mai am nici fund, nici nimic. N-am mâncat nimic zilele astea. Sunt atât de slabă că am paranteze, Doamne! Nu știu dacă am fost așa slabă nici când m-am întors de la Survivor sau din Asia. Foarte slabă, nu zici că am fost la videoclip. Am slăbit foarte mult înainte pentru că m-am stresat, dar îmi revin. Și-mi place de mine și slabă”, a scris Ruby pe Instagram.