Care este adevăratul motiv pentru care Salman Khan nu pune poze pe Instagram cu Iulia Vântur

Salman Khan și Iulia Vântur formează un cuplu de câțiva ani de zile, iar povestea lor de dragoste se bucură de multă notorietate, atât în presa din România, cât și în presa străină. Deși relația lor merge ca pe roate, fanii se întreabă de ce Iulia Vântur nu apare pe Instagramul iubitului ei indian.

Sunt frumoși, carismatici, au cariere de succes și sunt protagoniștii uneia dintre cele mai discutate și populare povești de dragoste din lumea showbizului internațional. De ceva ani buni, frumoasa Iulia Vântur se iubește cu Salman Khan, faimosul star de la Bollywood.

Deși au circulat tot felul de zvonuri, de-a lungul timpului, conform cărora relația dintre actor și fosta prezentatoare de la PRO TV ar fi avut probleme, Iulia Vântur și Salman Khan se înțeleg mai bine ca niciodată. Blondina și-a urmat inima și s-a mutat în India pentru a fi alături de iubitul ei, acolo unde și-a făcut și o carieră muzicală de succes.

Recent, fanii s-au întrebat de ce Salman Khan nu postează nicio fotografie alături de iubita lui Iulia Vântur, iar explicația este cât se poate de simplă. Starul bollywoodian folosește rețelele de socializare ca mijloc de promovare al filmelor și proiectelor sale umanitare.

De asemenea, platforma socială Instagram este locul în care Salman Khan își onorează contractele de imagine cu brandurile pe care le reprezintă în mediul online: parfumuri, aftershave-uri și diferite alte produse bărbătești.

De când s-a întors în țară și a stat patru luni de zile în România, cârcotașii au pornit fel și fel de speculații potrivit cărora Iulia Vântur și Salman Khan s-ar fi despărțit.

Sătulă de aceste dezinformări, Iulia Vântur a decis să rupă tăcerea și să pună capăt acestor zvonuri, asigurându-și fanii că totul este în regulă și că

„Iulia Vantur: Fie ploaie, fie vant… noi aici suntem! Da, ma intorc pentru ca trebuie sa ma intorc si pentru ca am si treaba, intenționam să filmam la începutul lui august! Eu cu echipa, el filmează deja!

Bursucu: El nu zice și el că eu i-aș zice: „Mă, iubita mea! Măi, sora mea, mai colega mea de apartament, ai plecat de patru luni!”

Iulia Vantur: Păi de asta se face pressing!

Bursucu: E mare pressingul!

Iulia Vantur: Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici! Și se înțelege!

Bursucu: E înțelegător! Asta e cel mai important, că vă ințelegeți!”, a fost dialogul dintre Iulia Vântur și Bursucu de la Teo Show.