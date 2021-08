Șocul trăit de întreaga familie a lui Salman Khan. Iuliei Vântur i-a înghețat inima când a auzit prin ce a trecut actorul în tinerețe

Salman Khan a avut parte de un moment șocant în timp ce se afla alături de toată familia sa. Iulia Vântur a luat la cunoștință totul, iar cel mai probabil i-a compătimit pe aceștia. Ce s-a întâmplat în trecut cu actorul?

Oamenii au un respect deosebit pentru unul din cei mai mari actori de Bollywood. Salman Khan este divinizat de unii oameni, mai cu seamă că și tatăl lui este o persoană cunoscută. Fanii sunt încântați de orice peliculă ar scoate acesta, iar de asemenea face parte și din cei mai bine plătiți artiști.

Obsesia și invidia unora l-au făcut pe actor să treacă prin câteva clipe intense când un hoț a intrat în casa familiei în urmă cu mai mulți ani, arată patrika.com. Detaliul incredibil a fost că după ce omul a pătruns în locuință a început să se uite la un film în casa cunoscutului.

Oamenii de peste tot din acele locuri vin să îi vadă bunurile sau îl urmăresc în timp ce se îndreaptă spre platourile de filmare, dar de data aceea lucrurile au fost categoric la extremă. Chiar tatăl vedetei a anunțat pe toată lumea că cineva a intrat în casă.

Inculpatul furase câteva lucruri de valoare și bani. Salim Khan, tatăl iubitului Iuliei Vântur, a sesizat că televizorul era pornit atunci când a intrat într-o încăpere. Bărbatul a stat pentru o bună vreme acolo, iar Salman Khan credea că i-a vizitat unul din prietenii familiei.

Nimeni nu l-a întrebat nimic pentru că toți credeau că este un simplu oaspete, așa că l-au lăsat în camera aceea. Fanii au rămas șocați de cele auzite și cu siguranță cred că familia acestuia are mai multă grijă în ceea ce privește siguranța sau cel puțin au atenție asupra identității oamenilor care le trec de atunci pragul.

Vedeta a fost recent acuzată că ar avea o familie secretă pe care o ține departe de India. Acesta a mărturisit că nu se pune problema de așa ceva și că nu are nimic de ascuns.

„Oamenii știu foarte bine că asta este o prostie. Nu știu de ce acei oameni de pe internet au postat asta. Și nu știu despre cine e vorba. Frate, toată lumea știe. Nu sunt căsătorit.

Nu am o soție. Locuiesc într-un apartament din India, unde am stat în ultimii 9 ani. Nu voi răspunde acestei persoane. Întreaga Indie știe unde locuiesc. Această persoană chiar crede că voi da un răspuns respectuos? Frate, nu am soție”

Salman Khan