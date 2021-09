Momente cumplite pentru Iulia Vântur. Vedeta suferă enorm după ce a aflat o veste teribilă

Fanii Iuliei Vântur sunt îngrijorați pentru aceasta după ce au aflat noile vești. Fosta știristă trece prin comente cumplite. Iubita lui Salman Khan suferă enorm în urma anunțului primit. Ce se întâmplă în viața blondinei?

Suferință enormă pentru Iulia Vântur! Cunoscuta fosta știristă a făcut un anunț teribil pe paginile sale de socializare. Aceasta le-a mărturisit fanilor că nu trece deloc printr-o perioadă bună. Mai exact, o persoană dragă sufletului ei s-a stins din viață la doar 40 de ani.

Vedeta a postat un mesaj cutremurător în mediul online. Un coleg de breaslă a murit recent. Sidharth Shukla era unul din cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Bollywood și a avut numeroase roluri importante în filme și seriale TV care s-au bucurat de un real succes.

De asemenea, bărbatul a câștigat în anul 2019 un reality show bazat pe formatul american Big Brother, lucru care i-a adus și mai multă popularitate. Actorul a ajuns în cursul zilei de joi la spital, iar medicul care l-a preluat a constatat că pacientul era deja decedat când a ajuns la camera de gardă.

Cauza decesului nu a fost stabilită momentan, dar se zvonește că ar fi fost din cauza unui infarct. Familia și prietenii acestuia așteaptă acum rezultatele necropsiei. Iulia Vântur a scris în mediul online că viața este nedreaptă, ulterior a urat condoleanțe familiei și celor care l-au avut aproape.

Cunoscuta fostă știristă a fost întrebată deseori dacă între ea și Salman Khan s-a produs despărțirea. Aceasta a venit într-o emisiune de televiziune și a lăsat să se înțeleagă că lucrurile merg foarte bine în acest sector și că acestea sunt doar zvonuri.

”Iulia Vantur: Fie ploaie, fie vant… noi aici suntem! Da, ma intorc pentru ca trebuie sa ma intorc si pentru ca am si treaba, intenționam să filmam la începutul lui august! Eu cu echipa, el filmează deja!

Bursucu: El nu zice și el că eu i-aș zice: „Mă, iubita mea! Măi, sora mea, mai colega mea de apartament, ai plecat de patru luni!”

Iulia Vantur: Păi de asta se face pressing!

Bursucu: E mare pressingul!

Iulia Vantur: Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici! Și se înțelege!

Bursucu: E înțelegător! Asta e cel mai important, că vă ințelegeți!”

(Sursa: Teo SHow)