Care a fost cauza morții actorului Bob Saget. Rezultatul șocant al autopsiei

Care a fost cauza morții actorului Bob Saget și rezultat a ieșit la autopsie. Amintim că actorul a fost găsit mort luna trecută, în camera lui de hotel din Orlando, Florida. Familia acestuia a transmis un comunicat în care a dat detalii despre cauza decesului actorului. La momentul morții sale, starul din ”Fuller House”, în vârstă de 65 de ani, se afla într-un turneu de comedie. S-a speculat atunci despre starea de sănătate, întrucât actorul avusese Covid-19 în decembrie.

Care a fost cauza morții actorului Bob Saget

Cauza morții actorului Bob Saget a fost un traumatism cranian. Anunțul a fost dat de familia sa, printr-un comunicat.

”Autoritățile au stabilit că Bob a murit din cauza unui traumatism cranian. Au ajuns la concluzia că s-a lovit accidental cu ceafă de ceva, nu s-a gândit la asta și a dormit. Nu au fost implicate droguri sau alcool”, se arată în comunicat.

Familia a adăugat că se simte ”copleșită de incredibila revărsare de dragoste din partea fanilor lui Bob, care a fost o mare mângâiere pentru noi și pentru care suntem veșnic recunoscători”.

”Pe măsură ce continuăm să plângem împreună, le cerem tuturor să-și amintească dragostea și râsul pe care Bob le-a adus acestei lumi și lecțiile pe care ni le-a dat: să fim amabili cu toată lumea, să-i facem pe oamenii pe care îi iubim să știe acest lucru și să facem față momentelor dificile cu îmbrățișări și râsete”, au mai spus rudele actorului.

Amintim că la momentul morții sale, starul din ”Fuller House” se afla într-un turneu de comedie. Atunci, speculațiile s-au făcut în jurul stării sale de sănătate, pentru că actorul făcuse covid-19 în decembrie, anul trecut.

Însă văduva sa, Kelly Rizzo, a dat un interviu luna trecută în care menționa că soțul ei părea să fie sănătos înainte să moară și că a avut Covid în decembrie, însă ”nu a fost nimic grav”.

Familia a dezvăluit concluziile medicului legist

Autopsia a fost finalizată de către medicul legist din Orange County din Florida chiar a doua zi după moartea actorului, iar rezultatele acesteia au venit recent.

„Acum că avem concluziile finale ale anchetei autorităților, am considerat că este de cuviință ca fanii să audă acele concluzii direct de la noi”, au mai transmis membrii familiei.

Amintim că pe lângă „Full House” şi „AFHV”, actorul Bob Saget a narat „How I Met Your Mother” (CBS), un serial cu nouă sezoane, difuzat între 2005 şi 2014, a regizat peliculele „Dirty Work” (1998), cu Norm Macdonald şi Artie Lang în distribuţie, „Farce of the Penguins” şi a apărut în „Entourage”. El a fost gazda „1 vs. 100” şi „Nashville Squares”, dar şi a competiţiei „The Masked Singer” în 2020.