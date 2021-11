Decizie neașteptată a procurorilor în cazul bărbatului din Vaslui care a bătut un polițist. De ce nu a fost considerat un pericol social

Un bărbat din Vaslui a bătut un polițist în piața Traian deoarece i-a atras atenția că nu poartă mască. În acest caz, procurorii au decis că bărbatul nu este un pericol social. Polițistul a suferit un traumatism cranian în urma altercației.

Bătăușul a fost reținut de oamenii legii timp de 24 de ore, însă a fost eliberat repede și pus în libertate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Bărbatul este cercetat pentru ultraj. Cu toate acestea, încă nu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Totul s-a petrecut la Vaslui, la intrarea în piața centrală, la ora de vârf, însă nimeni nu a intervenit. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. În imagini se poate observa cum polițistul discută cu bărbatul care a intrat fără mască în piață.

După câteva cuvinte schimbate, bărbatul sare la bătaie și îl lovește cu pumnii pe polițist. Acesta reușește cu greu să scape din mâinile agresorului. Și-a anunțat imediat șefii cu privire la cele întâmplate, însă agresorul plecase.

A fost identificat la scurt timp, fiind reținut pentru 24 de ore, însă eliberat deoarece procurorii consideră că nu reprezintă un pericol social. Victima are și certificat medico-legal.

„Îţi mulţumesc frumos pentru aprecieri, dar asta dovedeşte că nu ai cei şapte ani de acasă. Atât i-a trebuit, că a şi sărit pe mine după cum se vede pe filmare. Eu mi-am păstrat calmul. Nu am ripostat şi m-am străduit tot timpul să-i fac faţă atacului său, să rămân în picioare. N-am vrut să folosesc cătuşele, deşi la un moment dat am avut instinctul să o fac. De asta am dus mâinile la spate. Dar mi-am zis în minte să nu fac, fiindcă voi escalada conflictul şi mai mult”, a declarat poliţistul pentru Vremea Nouă.