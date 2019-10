Caracal. Luiza Melencu a fost trecută ilegal peste graniță. Mama fetei s-a autodenunțat în direct

Cazul Caracal stârnește noi controverse, după ce mama victimei de 18 ani a lui Gheorghe Dincă s-a autodenunțat în direct, la un post de televiziune de la noi. Femeia a recunoscut că Luiza Melencu a fost trecută ilegal peste graniță, în trecut. Dar și că a fost chiar ea de față când s-a întâmplat acest lucru.

Caracal. Luiza Melencu a fost trecută ilegal peste graniță

Adolescenta pe care Gheorghe Dincă ar fi răpit-o, alături de Alexandra Măceșanu, și pe care mai apoi a ucis-o a fost văzută ultima oară pe data de 14 aprilie 2019, în Caracal. De atunci, familia acesteia nu a mai știut nimic despre ce s-a întâmplat în realitate cu Luiza. Mai mult, mama fetei a mai invocat până acum și teoria potrivit căreia fiica ei ar fi fost vândută traficanților, și scoasă ilegal din țară.

Luiza Melencu a fost trecută ilegal peste graniță, chiar și în urmă cu un an, de către mama ei. Se pare că așa o aducea în Italia, locul în care femeia a trăit și muncit timp de câțiva ani, pentru a le asigura celor necesare copiilor săi.

Monica Melencu s-a autodenunțat în direct, în urmă cu o seară, când a fost prezentă într-o emisiune de la România TV. Femeia a mai recunoscut că de șase ani așa o aducea pe Luiza în țara în care muncea.

„A trecut doar cu șoferul”

„Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am vrut să merg cu Luiza în România, am băgat 70 de euro în buletin şi am trecut. Inclusiv anul trecut”, a declarat Monica Melencu.

„A venit şi singură, fără părinţi, a trecut doar cu șoferul. Am vorbit cu el, mi-a luat 100 de euro drumul și 70 în buletin. De atâţia ani o aduc așa în vacanță, în Italia”, a mai adăugat mama Luizei.

Asemenea situații par să aibă loc zilnic, în vămile din România. Monica Melencu a mai menționat că i s-a întâmplat la fel și când a vrut să treacă prin vămile Nădlac şi Bechet. Maria, o altă invitată a emisiunii a specificat că e ceva la ordinea zilei și în vămile Borș, Satu Mare sau din Drobeta Turnu Severin.