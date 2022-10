Capcana lui Vladimir Putin în care Elon Musk a căzut. Un ministru face dezvăluiri de ultimă oră

Capcana lui Vladimir Putin în care Elon Musk a căzut! Febra războiului din Ucraina și recentele mutări de trupe rusești, l-au determinat și pe miliardarul Elon Musk să reacționeze. Numai că, în intențiile sale bune, se pre că miliardarul ar fi căzut în capcana lui Vladimir Putin. Sau cel puțin așa declară ministrul lituanian al Apării, Arvidas Anușauskas. Miliardarul Elon Musk a prezentat pe Twitter un plan de pace pentru Rusia și Ucraina. Surprinzătoare a fost reacția președintelui ucrainea, care a avut câteva reacții neașteptate.

Elon Musk a realizat luni un sondaj pe Twitter cu patru opțiuni pentru a pune capăt conflictului. Primul pas este ca Organizația Națiunilor Unite să supravegheze o repetare a alegerilor false organizate recent de Rusia în patru zone ucrainene, care a fost confiscată săptămâna trecută.

În același timp, miliardarul a cerut ca Rusia să anexeze legal Crimeea, pe care a invadat-o în 2014 și pe care o ocupă în prezent. Ulterior, tot pe Twitter, Musk a declarat că ar trebui să garanteze aprovizionarea cu apă a Crimeei. În cele din urmă, a propus ca, în loc să se alăture NATO, Ucraina să rămână neutră.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022