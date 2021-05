Cântărețul din România care a slăbit de la 104 kg la 64 de kg. Care e secretul reușitei sale

Artistul Tudor Ionescu, de la Fly Project, a venit în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, unde a cântat cea mai nouă piesă.

Cântărețul din România care a slăbit de la 104 kg la 64 de kg

Tudor de la Fly Project a uimit însă cu noul său look, artistul slăbind spectaculos. Acesta a povestit că de la 104 kilograme a ajuns la 64 kilograme. În plus, de un an de zile, acesta a renunțat definitiv la carne, deși el obișnuia să consume multă carne înainte.

”Am inceput de patru ani acest proces de slabire, dar la un moment dat stagnam. De la 104 cat aveam in 2016, am ajuns la 64. Acum nu mai mi e pofta de mancare, nu mai mananc nici carne de un an de zile, dar mananc orice altceva. Am incercat o saptamana fără carne, mi-a priit, apoi am incercat un an. Daca toata viata am mancat carne…. Sunt un pofticios. Am mancat pita cu unsoare de curând”, a povestit Tudor de la Fly Project, care a vorbit și despre noutățile din trupa sa. ”Trupa Fly Project continua, doar ca Dan nu mai face parte din echipa, dar vorbim in continuare„, a spus Tudor Ionescu de la Fly Project, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Tudor și soția sa au depășit momentele grele în cuplu

Tudor Ionescu este căsătorit cu Anamaria, fostă prezentatoare de televiziune. Cei doi au împreună o fetiță și o căsnicie extrem de solidă. Însă Anamaria și Tudor nu au fost privați de momentele de tensiune din relație, trecând chiar și peste infidelitate.

A fost cel mai dificil moment din viața noastră de cuplu. Am trecut peste pentru că a existat iubire”, a declarat soția lui Tudor de la Fly Project.

„Universul, răbdarea, înțelepciunea și timpul le aranjează pe toate, întotdeauna”, a mai adăugat și artistul pentru revista Viva.

Anul trecut, Ana a vorbit pentru prima oară despre modul în care a reușit să depășească momentul infidelitatății soțului ei și despre cum a gestionat situația.