Un cuplu celebru din showbiz, dezvăluiri incendiare despre infidelitate. De ce l-a iertat, de fapt

Se iubesc ca la început și rezistă împreună de 15 ani, un record, dacă stăm să ne gândim că în showbiz se vorbește despre divorțuri, nu căsnicii fericite. Apreciați de mulți, cei doi formează un cuplu la baza căruia se află multe povești, una dintre ele implicând infidelitatea, despre care acum chiar și glumesc.

Un cuplu din showbiz, dezvăluiri despre infidelitate. Cum au trecut peste

Anamaria și Tudor Ionescu de la Fly Project s-au cunoscut la TVR, în anul 2005, iar după un timp și-au dat seama că sunt predestinați și iată că astăzi au trecut 15 ani de când se iubesc. Viața le-a pus la încercare iubirea, dar au trecut cu zâmbetul pe buze peste toate, chiar și peste infidelitate, acum având inclusiv puterea de a glumi pe această temă.

A: A fost cel mai dificil moment din viața noastră de cuplu. Am trecut peste pentru că a existat iubire.

T: Universul, răbdarea, înțelepciunea și timpul le aranjează pe toate, întotdeauna.

Probabil, cea mai grea luptă de dus a avut-o Ana, care a ales să gestioneze sentimentul de gelozie, decât să pună punct relației. A hotărât că-l va ierta și va uita, spune fosta știristă de la Antena 1.

„Dacă mă întrebai vreodată dacă aș putea să iert o infidelitate, ți-aș fi spus că nu. Dar, după ce am stat bine să mă gândesc, mi-am dat seama că iubesc și că pot renunța la orgoliu. Și că merităm o a doua șansă. În toată acea perioadă, ne-am dat seama de greșelile pe care le-am făcut, și așa am știut ce să îndreptăm. Atunci când am hotărât că-l voi ierta, mi-am propus să închei episodul pentru totdeauna fără să mai existe întrebări și reproșuri. Și am reușit”, a spus soția lui Tudor Ionescu pentru revista VIVA!