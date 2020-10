Cântărețul care a învins cancerul după 9 operații. Ce viață cutremurătoare poate să aibă!

Dacă ai ascultat măcar o dată “Looking for the Summer”, “Driving Home for Christmas” sau “The Road to Hell”, atunci trebuie să ştii povestea de viaţă cutremurătoare a celebrului cântăreţ Chris Rea.

Chris Rea a învins cancerul după nouă operaţii

Un star atipic, ar spune unii! Nu este consumator de substanţe interzise, iubeşte aceeaşi femeie de la 17 ani şi nu doreşte atenţia publicului decât atunci când este pe scenă. În ciuda unei cariere frumoase în muzică, dar şi a hit-urilor care vor rămâne, cu siguranţă, în istorie, Chris Rea a dus o luptă aprigă cu o boală nemiloasă – cancerul.

Calvarul a luat naştere la începutul anilor ’90, cu o peritonită, urmată de mai multe intervenţii chirurgicale necesare pentru a i se salva viaţa. La 49 de ani, când totul părea să fi intrat în normal, medicii au descoperit că are cancer pancreatic. Era anul 2000. Doctorii l-au băgat imediat în sala de operaţii şi i-au extras părţi din pancreas, vezica biliară şi duoden. După doi ani şi multiple investigaţii, este considerat vindecat de cancer.

„Întotdeauna am avut o relaţie dificilă cu faima, chiar dinainte de a fi diagnosticat cu cancer”, mărturiseşte Rea.

Rămân, însă, în urmă un diabet şi o imunitate la pământ. 34 de pastile şi 7 injecţii pe zi. Acesta este tratamentul pe care Chris îl urmează luni la rând. În 2016, cântăreţul clachează din nou. Acesta suferă un accident cerebral vascular, dar reuşeşte să îşi revină în mai puţin de un an, după care începe un nou turneu. În 2017, se prăbuşeşte pe scenă, la finalul unui concert, sub ochii înmărmuriţi ai fanilor. Se lasă de fumat şi decide să îşi schimbe stilul de viaţă. În total, artistul a trecut prin nouă operaţii şi a petrecut în total 32 de săptămâni în spital.

Iubeşte aceeaşi femeie de la 17 ani

Povestea de iubire a cântăreţului în vârstă de 69 de ani este una cum rar ţi-e dat să mai auzi. Alături, în toţi aceşti ani, i-a fost Joan, soţia sa. Cei doi s-au cunoscut, în Middlesbrough, pe vremea când aveau doar 16 ani şi au început o relaţie câteva luni mai târziu. Împreună au două fete Josephine (37) şi Julia (31), fiecăreia dintre ele artistul dedicându-le câte o piesă care le poartă numele.