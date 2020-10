Cântărețul care a ignorat regulile în pandemie. A susținut un mega-concert la Baia Mare

În plină pandemie artistul a susținut susținut un concert cu public în Baia Mare, deși autoritățile județene au interzis orice eveniment public, în spații închise sau deschise.

Grigore Leșe a promovat evenimentul cultural „Dor de rost” pe rețelele de socializare și urma să aibă loc în spațiu liber. Autoritățile județene din Maramureș au decis interzicerea evenimentelor, publice sau private, în spațiu închis sau deschis.

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, partener la eveniment, a anunțat că evenimentul este anulat, însă pe pagina de socializare rapsodul din Țara Lăpușului a răspuns a anunțat că evenimentul are loc. Într-un clip postat pe internet se arată imagini din timpul concertului, care a avut loc într-o sală de evenimente privată, conform imaginilor publicate de vasiledale.ro.

După ce imaginile au fost făcute publice, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a arătat că poliția urmează să facă cercetări.



Nu este pentru prima dată când Grigore Leșe se află în mijlocul unei controverse. În urmă cu aproximativ doi ani, cântărețul a mai susținut un concert chiar în orașul Târgu Lăpuș, pe care, însă, l-a întrerupt și a refuzat să mai cânte, deranjat de o femeie care a intrat în sală după începerea spectacolului. Acesta a continuat, totuși, după ce a ținut un discurs aprins pe scenă și imaginile au ajuns virale pe internet.

”Dincolo de datele organizatorice despre care nu vreau să comentez, am așteptat calm și disciplinat un număr considerabil de ore să pot intra în scenă. Mult peste ora inițială a începerii concertului. Am intrat în scenă, am început concertul. Apoi, l-am întrerupt, izbucnind într-un moment de tensiune, de oboseală, de neînțelegere a actului meu artistic în acest context.