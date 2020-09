Inna și Deliric fac spectacol împreună. Cum au apărut cei doi în văzul tuturor

Inna și Deliric sunt deliciul fanilor! Cei doi formează o pereche încântătoare în viața personală. Și-au asumat relația cu greu, dar acum se lasă cu gesturi tandre în public. Cum au fost surprinși cei doi artiști de la noi?

Inna și Deliric nu-și mai ascund iubirea! Ambii sunt unii dintre cei mai discreți artiști de la noi, iar de-a lungul vremii au fost combinați cu multe domnișoare, respectiv domni. Cu toate astea, rar au venit să clarifice lucrurile. Acum, însă, soliștii au recunoscut că sunt împreună și și-au asumat frumoasa poveste de dragoste. Toți fanii aveau bănuieli despre iubirea dintre ei, dar au așteptat cu sufletul la gură anunțul oficial.

Inna a postat recent un clip video în care Deliric cântă de voie, în timp ce ea e foarte mândră de el. Mai mult decât atât, bruneta a mai încărcat și un boomergan tot pe Instagram în care era tot alături de noul amorez.

Imaginile îi surprindeau extrem de fericiți împreună, așa că au fost deliciul fanilor când s-au descoperit în sfârșit publicului larg. Nu e deloc de mirare că cei care îi urmăresc pe rețelele de socializare le comentează extaziați la orice postare în care artiștii indică și un mic detaliu în ceea ce privește viața personală.

Acest mic gest a venit din nou ca o afirmare a legăturii dintre ei. Ulterior, cântăreața internațională a confirmat sus și tare cele bănuite de toată lumea.

Amintim că una dintre cele mai lungi relații ale solistei de care se știe este cu Lucian, care a fost surprins în repetate rânduri cu diferite domnișoare. Sătulă de scandalurile în care numele ei era implicit implicat și el, bruneta a pus punct poveștii lor.

„M-am saturat sa citesc mizerii inventate in scopul de a vinde! Vreau sa va spun tuturor celor care cititi aceste randuri ca in orice caz nu sunt umilita! Nu m-am mutat din casa si nici nu o sa ma mut niciodata. Lucian continua sa fie persoana in care am cea mai mare incredere si care nu m-ar umili NICIODATA, indiferent de ce s-ar intampla intre noi!”

Inna