Când trebuie să renunţi la cauciucurile de iarnă. Amenzile sunt usturătoare, pericolul la care te expui dacă nu le schimbi la timp

Ne apropiem de prima lună de primăvară, iar pentru unii șoferi apare și tentația de a-și schimba rapid cauciucurile de iarnă, pentru a diminua costurile. Dar, atenție!, acest lucru se face în limitele legii. Așa că, citește mai departe și află când trebuie să renunţi la cauciucurile de iarnă. Dacă nu ții cont, amenzile sunt usturătoare, dar apare și pericolul la care te expui dacă nu le schimbi la timp.

Află când trebuie să renunţi la cauciucurile de iarnă

Vremea devine din ce în ce mai imprevizibilă, iar iernile sunt extrem de variabile de la un an la altul. De ce să vă asumați riscul de a fi prinși pe drum fără anvelopele potrivite pentru vreme? Pentru a evita să ajungeți într-o situație periculoasă, rețineți această regulă simplă: ”Când temperatura scade sub 7 grade, este timpul să treceți la anvelopele de iarnă!”

Mai mult ca sigur, dacă ești începător, ai să-ți pui și întrebarea inversă, „când trebuie să renunţi la cauciucurile de iarnă?”, iar răspunsul îl regăsești în rândurile de mai jos, așa că, citește mai departe.

Odată cu sosirea primăverii, poate vă întrebați dacă asta înseamnă că ar trebui să vă schimbați în curând anvelopele de iarnă. Deoarece este un sezon de tranziție, în care condițiile meteo și temperaturile asemănătoare cu cele de iarnă pot continua până în aprilie, este o idee bună să aflați când este cel mai ideal să aceți scimbarea. Specialiștii spun că, în mod normal, momentul depinde de temperaturi, mai degrabă decât de o zi sau o săptămână stabilită în calendar.

Care este temperatura magică pentru a schimba cauciucurile de iarnă

Atunci când temperaturile urcă la 7 grade sau mai mult și rămân acolo în mod constant, le puteți scoate. Anvelopele de iarnă sunt proiectate pentru a oferi o îmbunătățire a aderenței, în comparație cu anvelopele all-season sau de vară, de la aproximativ 7 grade în jos, spun specialiștii.

Atâta timp cât sunt 7 grade sau mai puțin, păstrați anvelopele de iarnă, mai este recomandarea acelorași specialiști, subliniid rapid că acest lucru poate fi problematic, deoarece temperaturile pot atinge 10 -12 grade în timpul zilei, dar noaptea, acestea pot scădea la zero sau sub zero grade.

Amenzile sunt usturătoare, dacă nu ții cont de legislație

Din cauza temperaturilor fluctuante din martie, aprilie și, uneori, mai, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să vă lăsați anvelopele de iarnă prea mult timp. De exemplu, dacă temperaturile ating 15 până la 20 de grade și aveți încă anvelopele de iarnă, este mai greu pentru cauciuc.

Pe de altă parte, cel mai rău lucru în cazul în care vă scoateți anvelopele de iarnă prea devreme este posibilitatea căderii de zăpadă la sol și căderea temperaturilor a doua zi după schimbare.

În ceea ce privește legislația, pe timpul verii ai obligația de avea mașina echipată cu anvelopele de vară, sau cele all-season, în niciun caz cu cele de iarnă, iar amenzile sunt și pe măsura situației, așa că este mai bine să eviți situațiile de acest gen.

„Anvelopele de iarnă sunt foarte periculoase vara. Ele sunt concepute să asigure o aderență optimă doar în sezonul rece, când e frig afară și asfaltul e rece. În schimb, vara sunt foarte periculoase. Aderența lor scade destul de mult și asta poate reprezenta un pericol și pentru alți participanți la trafic. Cel mai bine e ca iarna să folosești anvelope de iarnă și vara pe cele de vară”, spune Titi Aur, conform ProMotor.

Dacă circuli fără anvelope specifice iarna, riști amenzi, dacă circuli cu ele vara, la fel, există riscul amenizlor, de până la 3.300 de lei. Așa că, mare atenție și spor la drum!