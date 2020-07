Funcțiile secrete ale telefoanelor cu sistem de operare Android. Ce nu știai până acum

Deși sunt multe persoane care dețin un smartphone, puțini sunt însă, cei care au aflat lucruri incredibile despre aceste telefoane. Au un sistem de operare Android și multe secrete încă nedescoperite, de unii utilizatori. Astfel că, pentru cei care nu știau până acum, vă dezvăluim 7 dintre cele mai uimitoare secrete ale telefoanelor cu Android.

Ce nu știai până acum despre telefoanele cu sistem de operare Android

-S-a aflat cel mai simplu mod de a economisi bateria telefonului. Pentru asta, trebuie să alegeți un fundal negru sau întunecat, pentru ecranul telefonului. Așa puteți observa că telefonul își va ține bateria încărcată pentru mai mult timp. Această funcție, nu este disponibilă încă, pentru orice dispozitiv Android Cu toate astea, este deja implementată în majoritatea smartphone-urilor și tabletelor Samsung. Deci, nu ezitați să încercați.

– Textul vorbire. În cazul în care aveți un dispozitiv Android, nu doar că puteți citi un articol, dar și îl puteți asculta. Pentru asta, urmați pașii: Settings -> Accessibility (Setari->Accesibilitate) și activați opțiunea Output Text-to-Speech.

– Controlul de la distanta al telefonului

Accesați Settings -> Security -> Device administrators (Setări -> Securitate -> Administratori de dispozitiv)

Următoarul pas pe care trebuie să îl faceți este să bifați casetele din dreptul Android Device Manager, Remotely locate this device, and Allow remote lock and erase (Manager de dispozitiv Android, Localizați de la distanță acest dispozitiv și Permiteți blocarea la distanță și ștergerea.)

După toate astea, în cazul în care vă pierdeți telefonul, îl puteți localiza prin intermediul site web (http://google.com/android/devicemanager).

Cum activezi modul oaspete

Se întâmplă uneori să împrumutați telefonul vostru mobil unei alte presoane, însă trebuie să vă păstrați confidențialitate. Aici utilizați Modul Guest (oaspete). Ce trebuie să faceți? Ei bine, pentru început Glisați în jos din partea de sus cu două degete și atingeți pictograma de utilizator din partea dreaptă sus. După ce a apărut pictograma Adăugați un cont de oaspete, acesta vă poate folosi telefonul, însă numai duce ce ați deciz ce funcții poate folosi sau nu.

-Lupa pentru mărirea ecranului

Cei care au probleme cu vederea, această funcție îi poate ajuta foarte bine. Pașii pe care trebuie să îi urmați sunt:

Accesați Settings -> Accessibility -> Magnification gestures (Setări -> Accesibilitate -> Gesturi de mărire).

-Hotspot portabil

Este una dintre cele mai căutate funcții, mai ales atunci când nu benificiați de un laptop sau calculator. Trebuie să știți că nu aveți nevoie de un router separat 4G/3G pentru a vă conecta la internat.

Accesați Settings -> Tethering and portable hotspot (Setări -> Tethering și hotspot portabil) și porniți hotspotul portabil WLAN. După ce ați urmărit toți pașii, problema este rezolvată.

-jocul secret, cel mai distraciv secret al Androidului

Se pare că telefonul Android ascunde un joc secret, implementat de Google. Găsirea lui nu este însă prea simplă. Noi vă dăm soluția:

Apăsați Settings (Setări) și selectați About phone or About tablet. După asta, apăsați Android version (Versiunea Android) de mai multe ori. După ce ați făcut asta, mă apare funcția marshmallow. După ce ați atins butonul, vei intra imediat în jocul secret.