Când se lansează Stand-up Revolution la Antena 1. Data exactă, anunțată oficial de postul tv

Stand-up Revolution este un nou proiect care se va desfășura la postul de televiziune Antena 1. În cadrul acestui nou proiect, brigada de comedianți Teo, Vio, Costel şi Dan Badea pornesc în căutarea noii figuri marcante din domeniul stand up-lui românesc. De altfel, cei patru comedianți sunt prezenți pe scenele de stand-up încă de la apariția fenomenului în România.

Pentru cei care iubesc stand up-ul, așteptarea se apropie de sfârșit întrucât Stand-up Revolution se lansează în curând, la Antena 1. Data exactă a show-ului este 16 februarie 2022, iar jurații Teo, Vio, Costel și Dan Badea vor să îi sprijine acum pe cei aflați la început de drum. Astfel, cei care vor să își facă un nume în acest domeniu vor avea toate șansele la Stand-up Revolution, iar jurații vor fi extrem de atenți la capacitatea concurenților de a evolua în comedianți recunoscuți pe scenele de stand-up.

„Bun așa! Începe Stand-up Revolution! Sunt atât de entuziasmat și de curios, încât vreau să adorm și să mă trezesc când începe emisiunea, să adorm și să mă trezesc din nou la episodul al doilea. A fost o experiență grozavă, am văzut stand-up bun și am râs la greu. Nu mi-am inchipuit că voi ajunge jurat în această viață. Am învățat că se poate să reușești când nu-ți dorești. Vă invit să vă uitați și să țineți cu echipa mea!”, a declarat Costel.