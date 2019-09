Bianca Andreescu a eliminat-o pe cea care i-a fost călău Simonei Halep la US Open. Ce s-a întâmplat în timpul meciului

Bianca Andreescu a scos-o din competiție pe Taylor Townsend. Cea din urmă le-a eliminat pe Cîrtea și Halep. În acest context, canadianca de origine română s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de grand slam. Ce s-a petrecut, de fapt, în timpul meciului?

Bianca Andreescu a tras lozul cel mare! Aceasta a reușit să se cafilice în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de grand slam. Totul s-a petrecut după ce a învins-o pe Taylor Twnsend, cea care a venit din calificări și care le-a scos din competiție atât pe Cîrstea cât și pe Simona Halep. Tânăra sportivă canadiancă de origine română s-a impus cu scorul 6-1, 4-6, 6-2, după doar o oră și 55 de minute.

Taylor eliminase deja cele două mari sportive românce: pe Sorana Cîrstea, locul 106 WTA, scor 7-5, 6-2, și pe SimonaHalep, locul 4 WTA, scor cu 2-6, 6-3, 7-6 (4). Andreescu va urma să evolueze contra jucătoarei belgiene Elise Martens, care ocupă locul 26 mondial și a trecut cu brio peste sportiva americancă Kristie Ahn, locul 141 WTA. Cea din urmă este beneficiara a unui wild card, scor 6-1, 6-1.

„Chiar cred că ea a jucat excelent. A fost foarte inspirată la fiecare minge. A venit foarte des la fileu și nu a ratat mai nimic. A fost incredibil. Returul meu a fost slab, nu am simțit ritmul unei adversare de mână stângă. Serviciul nu venea atât de tare, dar avea mult spin și nu puteam să controlez. Poate am greșit și din punct de vedere tactic. Poate trebuia să încerc mai multe loburi când ea venea la fileu. Când am revenit, chiar credeam că voi câștiga. Dar uneori lucrurile nu merg cum îți dorești. Sunt puțin supărată din cauza greșelilor tactice și a modului în care am jucat. Dar nu este o dramă. A meritat să câștige pentru că a avut încredere și nu s-a gândit la eșec. A mers până la capăt, cu încredere maximă”

Simona Halep