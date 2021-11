Ce s-a ales de actorii din „Singur acasă”. De la celebritate absolută la destine tragice

Nu mulți se așteptau ca un film despre un băiat de 10 ani care se luptă cu doi hoți neîndemânatici să devină un succes masiv și un element de bază de sărbători. Dar o mare parte din acest lucru se datorează distribuției incredibile. Lansat în 1990, „Singur acasă” a ajuns să adune 285,8 milioane de dolari în SUA și Canada. A strâns alte 190,9 milioane de dolari în alte țări. La un buget de 15 milioane de dolari, înseamnă un profit uriaș. Cei care la vremea aceea dădeau savoare seriei de filme, astăzi unii au dispărut. Alții nu mai sunt de mult în favorurile Hollywood-ului.

Popularitatea de durată a serie de filme „Singur acasă”

Sezonul Crăciunului se apropie. Pentru mulți dintre cei care sărbătoresc această zi, data de 25 decembrie implică deschiderea cadourilor, o masă mare cu familia. Eventual, recuperarea din coma alimentară cu o vizionare a unui film clasic de sărbători.

Și, după părerea noastră, nimic nu se potrivește mai bine decât filmul „Singur acasă” din 1990, o poveste înduioșătoare despre părinți neglijenți, sadism în devenire și adevăratul sens al Crăciunului.

Dar cum a reușit acest film, care a fost produs cu un buget relativ modest și care a primit recenzii mixte la momentul lansării, să rămână un film de Crăciun de bază mai mult de 25 de ani mai târziu?

Este datorită farmecului neastâmpărat al starului Macaulay Culkin? Replicile eminamente citabile („Buzz, prietena ta – woof!”)? Plasarea flagrantă a produsului Pepsi?

Filmul a fost un succes comercial uriaș, având în spate câteva nume mari. Datorită omniprezenței moderne a filmului „Singur acasă”, este ușor de uitat că, atunci când a fost lansat inițial, a fost un succes masiv și fără echivoc.

Produs cu un buget de 15 milioane de dolari a fost lansat de Ziua Recunoștinței din 1990. Filmul a petrecut 12 săptămâni pe locul 1 în box office și a obținut încasări de peste 470 de milioane de dolari la nivel mondial.

În ciuda faptului că a fost lansat în noiembrie, a fost filmul cu cele mai mari încasări. Cu o diferență de aproape 70 de milioane de dolari, înseamnă un profit uriaș.

În același an au mai fost lansate „Ghost” și „Dances With Wolves”. cele două au stat pe locul al doilea și, respectiv, al treilea în box office. Dar au mai fost lansate filme, precum „Pretty Woman”, „Total Recall” și „Edward Scissorhands”.

Succesul filmului se datorează talentului extraordinar al echipei de filmare

Succesul filmului „Singur acasă” se datorează talentului extraordinar din spatele camerei de filmat. Echipa a ridicat filmul dincolo de „un simplu film pentru copii”. Ca să nu mai vorbim de distribuția sa impresionantă.

Scenariul a fost scris de John Hughes, marele scenarist al filmelor emblematice din anii ’80. Regizorul Chris Columbus a condus doar două filme înainte de „Singur acasă”, „Aventuri de dădacă„ și eșecul „Heartbreak Hotel”.

Hughes era un fan al operei sale. Hughes i-a trimis prima dată lui Columbus scenariul său pentru „National Lampoon’s Christmas Vacation”. Dar Columbus l-a găsit pe Chevy Chase atât de neplăcut încât a trebuit să refuze proiectul.

Iată ce declara Hughes pentru Chicago Magazine în fantastica sa istorie orală a filmului „Singur acasă”:

„Am ieșit la cină cu Chevy Chase [starul filmului]. Ca să fiu complet sincer, Chevy m-a tratat ca pe un gunoi. Dar am rezistat și am mers chiar până la a filma second unit [colectarea de cadre de stabilire și secvențe speciale, de obicei fără actori principali]. Unele dintre cadrele mele din centrul orașului Chicago sunt încă în film. Apoi am avut o altă întâlnire cu Chevy și a fost și mai rău. L-am sunat pe John [care producea filmul] și i-am spus: Nu am cum să fac acest film. Știu că trebuie să lucrez, dar nu pot să o fac cu tipul ăsta.”, povestește scenaristul John Hughes.

Două săptămâni mai târziu, Hughes i-a trimis scenariul pentru „Singur acasă”. Partitura filmului a fost la fel de întâmplătoare. Columbus îl angajase inițial pe Bruce Broughton. Dar acesta era prea ocupat să-și termine munca la „Rescuers Down Under” pentru a face „Singur acasă”.

„Singur acasă”, două nominalizări la Oscar

Așa că, l-a rugat pe Steven Spielberg, să îl pună în legătură cu legendarul compozitor John Williams. Williams a fost de acord să vizioneze filmul, și i-a plăcut. Partitura sa a adus filmului „Singur acasă” două nominalizări la Oscar.

Unul pentru cea mai bună coloană sonoră originală și al doilea pentru cel mai bun cântec original. Poate că această cabală de grei din spatele filmului este cea care face ca „Singur acasă” să fie un succes de durată și în Polonia.

Potrivit site-ului polonez Culture.pl, „Singur acasă” a captat imaginația spectatorilor polonezi. Se întâmpla într-o perioadă în care toate lucrurile americane erau obiect de adorare.

Filmul a devenit de atunci un film de iarnă în Polonia. Unul din trei polonezi cu vârste cuprinse între 16 și 49 de ani au vizionat producția în perioada Crăciunului.

Macaulay Culkin, devine una dintre cele mai mari vedete

De asemenea, filmul clasic a lansat un copil actor necunoscut pe atunci, Macaulay Culkin, într-una dintre cele mai mari vedete din lume. Dar i-a ajutat pe actorii săi să obțină și mai multe roluri. Succesul filmului a dus la un alt sequel cu Macaulay și la alte patru filme, deși cu mai puțin succes, cu alți actori principali.

Ce fac actorii astăzi, la mai bine de 30 de ani

Macaulay Culkin

Acum, la mai bine de 30 de ani de la lansarea filmului original, Macaulay a devenit unul dintre cei mai căutați actori. A obținut roluri în alte filme, printre care „My Girl”, „The Good Son”, „The Pagemaster”, „Richie Rich”. Chiar a ajuns să lucreze cu Michael Jackson.

După ce s-a căsătorit cu Rachel Miner la vârsta de 18 ani și s-a despărțit în 2002, actorul a fost văzut din ce în ce mai puțin în roluri. În cele din urmă o cunoaște pe Mila Kunis. Au fost împreună timp de opt ani, într-o idilă pe care au păstrat-o în privat.

Macaulay a fost din nou în lumina reflectoarelor în 2017, când a început să se întâlnească cu actrița Disney Brenda Song. În urma relației, cei doi aveau să aibă un fiu, Dakota, în aprilie 2021. În vârstă de 41 de ani, acum a fost văzut cel mai recent jucând în ultimul sezon din „American Horror Story”.

Catherine O’Hara, mama micului năzdrăvan în „Singur acasă”

Actrița era deja o figură notabilă înainte de apariția în film, dar a apărut în multe filme la scurt timp după aceea. Experimentata actriță nu era chiar o necunoscută înainte de a apărea în „Singur acasă”.

Avusese deja roluri în numeroase filme, inclusiv în clasicul film „Beetlejuice”, condus de Michael Keaton. Cu toate acestea, o mulțime de alte roluri au venit la scurt timp după aceea. A avut roluri inclusiv în „Wyatt Earp”, „Best in Show”, „Orange County” și „A Mighty Wind”.

Catherine avea să obțină apoi un rol ca Moira Rose în serialul aclamat de critici „Schitt’s Creek”. Serialul a ajuns să-i aducă un Emmy pentru rolul principal remarcabil. În vârstă de 67 de ani este căsătorită cu Bo Welch din 1992 și au împreună doi copii.

„Hoțul” Joe Pesci

Deși Joe Pesci este cunoscut pentru rolurile sale iconice violente, interpretarea sa în filmul de familie încă se numără printre preferatele fanilor. Interpretarea comică a actorului emblematic în rolul lui Harry din „Singur acasă” a fost un șoc pentru mulți.

Cu doar două luni înainte îl interpretase pe viciosul și violentul Tommy DeVito în „Goodfellas”, care i-a adus un Oscar. Cu toate acestea, Joe își va încerca din nou norocul în comedie în „My Cousin Vinny”, „Lethal Weapon 3” și în continuarea seriei, înainte de a se întoarce la origini cu „Casino”.

Vedeta a ieșit din lumina reflectoarelor pentru o perioadă de timp înainte de a reveni în forță în filmul lui Martin Scorsese, The Irishman, în 2019, un rol care i-a adus o nominalizare la Oscar. Joe, în vârstă de 78 de ani, împarte un copil cu fosta sa soție Claudia Haro.

Cel de-al doilea „hoț”, Daniel Stern

Daniel Stern a interpretat unul dintre hoții neîndemânatici din film. Daniel are un CV destul de lung la Hollywood, care include și rolul de narator al serialului „The Wonder Years” până în 1993.

După „Singur acasă”, s-a regăsit în numeroase roluri pe marele și micul ecran, cu opriri în „Hey Arnold!”, „Family Guy”, „Workaholics” și „Angie Tribeca”.

Cel mai recent, are un rol regulat în serialul „Shrill” al comediantei Aidy Bryant din „Saturday Night Live”. Daniel, în vârstă de 64 de ani, împarte trei copii cu soția Laure Mattos.

Kieran Culkin, fratele mai mic al starului Macaulay

Macaulay a ajuns să lucreze alături de fratele său mai mic, Kieran, în acest film, însă și fratele său a avut parte de mult succes. În timp ce fratele mai mic al lui Macaulay a avut primul său rol în „Singur acasă”, el va continua să joace și va apărea în alte filme notabile, inclusiv „Father of the Bride” și continuarea sa, „She’s All That”, „The Cider House Rules” și „Iggy Goes Down”.

Kieran joacă acum în popularul serial „Succession” de la HBO, care i-a adus diverse nominalizări la premii. Actorul, în vârstă de 39 de ani, a ajuns, de asemenea, să prezinte recent „Saturday Night Live”.

Tatăl lui Kevin, actorul John Heard

John Heard a murit din păcate în 2017. John a avut un CV de film destul de bogat înainte de filmul de familie din 1990, iar după aceea a devenit din ce în ce mai lung.

Avea să apară în diverse filme, printre care „The Pelican Brief”, „Snake Eyes”, „Pollock”, și avea să prindă și un rol în „The Sopranos”. Din păcate, John s-a stins din viață în 2017, la vârsta de 71 de ani, după ce a suferit un stop cardiac. Îi supraviețuiesc cei trei copii ai săi.

Fratele mai mare în film, Devin Ratray

Devin Ratray este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Buzz din film. Deși va fi cunoscut și pentru rolul lui Buzz, Devin a continuat să obțină roluri în toate filmele, de la „The Prince and Me” la „Hustlers”.

De asemenea, și-a reluat rolul clasic în filmul „Home Sweet Home Alone” din 2021.

Celebrul actor John Candy

Legendarul actor s-a stins din viață în 1994. Actorul de comedie iconic era deja un nume cunoscut înainte de apariția filmului „Singur acasă”, cu apariții în toate filmele, de la „Little Shop of Horrors”, „Spaceballs” și „Planes”, „Trains & Automobiles”.

John a apărut și în alte filme notabile după clasicul din 1990, însă ultimul său rol avea să fie în „Canadian Bacon”, deoarece a decedat din cauza unui atac de cord în 1994. Avea 43 de ani. I-au supraviețuit doi copii pe care i-a avut cu soția Rosemary Margaret Hobor.

„Singur acasă” și impactul nostalgic maxim

În recenzia sa din 1990 la „Singur acasă”, Roger Ebert a scris că autorul filmului, John Hughes, „dă uneori dovadă de un geniu în a-și aminti cum era să fii tânăr”.

Sentimentul rezultat, poate mai mult decât orice altceva, este probabil ceea ce explică puterea de rezistență a filmului. De la decoruri până la lumini, „Singur acasă” a fost făcut literalmente pentru a inspira nostalgie.