Când revin elevii la școală. E oficial, anunțul de ultimă oră al lui Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre reîntoarcerea elevilor în bănci, din data de 8 februarie, adică din semestrul al doilea.

”Am ajuns in unanimitate la o concluzie extrem de importanta. Incepand din semestrul 2, majoritatea scolilor se vor redeschide, in conditiile in care pandomia evlueaza aproximtiv la fel ca in ultimele saptamani. Se revine practic la sistemul descentralizat care tine cont de evolutia pandemiei din fiecare localitate. In semestrul 2 in localitatile care se incadreaza in scenariul verde, toate scolile se redeschid. Pentru localitatile cu scenariul galben, lucrurile se schimba, merg in continuare copiii de gradinita, din ciclul primar, si cei din an terminal. Daca localitatea intra in scenariul rosu, continua sa mearga cei de gradinita si cei din ciclul primar. Atunci cand se ajunge la rata de infectare peste 6, localitatea se carantineaza, iar scoala se face online. Trebuie sa respectam restrictiile. Se schimba evaluarea pentru scoli, insa celelalte masuri raman in vigoare. In data de 2 februarie, inainte de a incepe scoala, vom face impreuna o reevaluare a situatiei, iar decizia finala va fi luata in 2 februarie”, a declarat președintele Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp.